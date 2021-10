¡Mic mic! El comediante Teo González tranquiliza a sus fans; ya está en casa tras sufrir un infarto

"Diosito lo bendiga siempre, gracias a Dios ya en casa, a cuidarse mucho", es uno de los muchos mensajes que el comediante mexicano Teo González, ha recibido a través de su cuenta en Twitter, luego de dar a conocer a sus miles de fans, que ya fue dado de alta del hospital. "Teo, qué gusto ver que estás mejor", expresó otro de sus seguidores.

Teo González, conocido como "el comediante de la cola de caballo", fue hospitalizado el pasado jueves en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, tras sufrir un infarto. Afortunadamente ya se encuentra, recuperándose en su hogar.

En sus redes sociales publicó una fotografías desde la sala de casa, para informar a sus fans que ya había salido del hospital. En la imagen aparece con su pulgar derecho hacia arriba, en referencia a estar bien tras el infarto que sufrió.

"Ánimo maestro, buenas vibras, un abrazo", "que gusto saber que estás bien", "Teo, una batería cuadrada en el buró y en la lengua, por si sigue dando lata el corazón, sigue mejorando", "no me imaginó una realidad donde Teo González no esté para hacernos reír, te admiro un chingo" y muchos más, son los comentarios en su publicación.

Teo González alegró a sus fans al informarles que ya estaba en casa.

Teo González permaneció tres días hospitalizado; en una entrevista para el programa "Hoy" desde la cama del nosocomio, comentó que al llegar a este lugar "rápidamente llegó el cardiólogo, me hizo un cateterismo, me puso un stent y se destapó una arteria que estaba tapada, la principal del corazón y en cuanto la abrió, empezó a circular la sangre".

Bendito sea Dios todo está bien, estoy en observación, voy a estar tres días aquí para que me estén checando.

Leer más: ¿Quién es el diseñador de los espectaculares vestidos de Ángela Aguilar? ¿Cuál es el precio de estos?