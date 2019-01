Michael Jackson habría dado joyas a niños a cambio de sexo

Michael Jackson, fallecido en 2009, habría dado joyas a varios niños a cambio de tener sexo con ellos. Esta fuerte aseveración forma parte del nuevo documental sobre los abusos sexuales del cantante estadounidense, "Leaving Neverland", que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance.

El filme se basa en los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes en 1993 acusaron a Michael Jackson de abuso sexual cuando eran menores de edad.

De acuerdo con el clip, "El Rey del pop" propuso organizar una boda ficticia a Safechuck, en la que supuestamente intercambiaron juramentos y él le regaló un anillo de diamantes.

Me gustaban mucho las joyas, así que me recompensaba con joyas por actos sexuales", dice Safechuck en la película, citado por el periodista Jeff Wells de Hollywood Elsewhere.