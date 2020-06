Michael Ronda sorprendido con el impacto de la serie "Control Z"

"Control Z" se ha convertido en la serie del momento en la plataforma Netflix, el llamado gigante del streaming. Y lo mejor es que se trata de una serie mexicana. Al inicio de toda producción se espera que tenga buenos resultados y una buena aceptación de la audiencia, pero el impacto que ha tenido dicha serie tomó por sorpresa al elenco y a todo el personal detrás de cámaras. “Nadie lo puede creer”, expresó a EL DEBATE haciendo mucho eco de esto el actor Michael Ronda, protagonista de la serie junto a la actriz Ana Valeria Becerril.

"Yo hice 'Soy Luna', que fue un proyecto hermoso y que fue un éxito mundial y de alguna manera como que todos nos lo esperábamos, pero 'Control Z' es una sorpresa tremenda para todos, es una cosa de no poder creer, mi teléfono está explotado (de tantas notificaciones), mis redes sociales están saturadas, está bien increíble, lo que sí creo es que está muy bien actuado, muy bien dirigida, la historia es muy digerible, muy real, es muy tangible, estamos todos impresionados", manifestó Michael Ronda.

El joven actor de 23 años de edad, interpreta en "Control Z" a Javier Williams, quien llega al Colegio Nacional tratando de iniciar de cero y guardando un fuerte secreto lejos del conocimiento de los demás...o al menos eso pensaba.

Foto: Cortesía Netflix

Javier fue expulsado de otro colegio tras cometer algo gravísimo, "está tratando de huir de eso con la ayuda de su papá, quien es una persona adinerada y con mucho poder en el país, logra de cierta manera evadir su problema".

Al tratar de hacer una vida nueva y lejos de los problemas, a su llegada al Colegio Nacional aparece un hacker, quien revela los secretos de los alumnos y entre éstos el suyo. Pero, ¿cuál es su secreto? No queremos hacer spoilers, así que tendrás que ver Control Z. "La sorpresa es saber quién es el hacker, la gran intriga de la serie".

Javier es un chavito con una sensibilidad muy en particular, muy arrepentido de su pasado.

"Y también en este camino de tratar de olvidarlo, de vivir en una confusión y tratar de renovar su vida, su espacio y comenzar desde cero, luego de algo tan trágico se da cuenta que es difícil empezar de cero, la verdad", mencionó Michael Ronda.

El también cantante aplaude y celebra que "Control Z" esté siendo comparada con series gringas, y con esto se demuestra que lo hecho en México está bien hecho.

Es una producción completamente mexicana y la están comparando con series gringas y eso está bien padre, como mexicanos debemos sentirnos bien orgullosos de que por fin estamos haciendo contenido y estamos generando historias a otras ligas.

"Después de la Época de Oro del cine mexicano como que nos perdimos un poquito y dejamos de hacer cosas que no estaban tan padres, y estuvimos naufragando, y eso afortunadamente ya cambió y estamos aquí para demostrar que ya cambió".

"Control Z" es una serie creada por Carlos Quintanilla y producida por Lemon Studios para Netflix, que se estrenó en esta última el 22 de mayo de 2020. Además de Michael Ronda y Ana Valeria Becerril, también cuenta con la actuación de Yankel Stevan, Zión Moreno, Luis Curiel, Samantha Acuña, Macarena García, Patricio Gallardo, Andrés Baida y Fiona Palomo.

El pasado 29 de mayo fue confirmada la segunda temporada.

Michael Ronda, un apasionado del arte

El joven originario de la Ciudad de México no solo actúa muy bien, también canta muy bien. En sus sencillos "La diva de la escuela" y "Seré tu héroe", Michael Ronda demuestra el porqué de su pasión por la música.

"A mí me gusta mucho comunicar y me gusta el arte, yo amo este planeta, imaginate este planeta sin artes, creo que es una de las cosas que hace que se sostenga, imaginate un mundo sin música, sin pintura en la calle, sería algo muy deprimente, sería más difícil sobrevivir, es por eso que me gusta formar parte de este movimiento y formar parte del arte y no que el arte forme parte de mí".

Hay una frase que me encanta que dice "ama el arte dentro de ti y no a ti dentro del arte.

Michael ha estado trabajando desde hace unos meses en su álbum, proyecto que de momento está detenido. "Me gusta mucho el rock y me gustan mucho las baladas, entonces trato de jugar entre esos dos estilos, tengo muchas canciones, estoy preparando mi disco, lo que pasa es que se frenó por la pandemia, no puedo ir a grabar nada, nadie puede remasterizar, nadie puede mezclar, nadie puede hacer nada porque los estudios están cerrados, ni modo, es parte de lo que estamos viviendo".

Me encanta la musica, es algo que hago con mucho respeto, también la actuación y son dos motores que me dan vida prácticamente.

Para finalizar esta charla, Michael Ronda se mostró muy agradecido por todo el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores, un apoyo incondicional. "Gracias por apoyarme, gracias por enamorarse de mis personajes, eso para mí no tiene precio y a veces es muy desgastante sentir que la palabra gracias me queda tan pobre para dar una devolución de algo tan grande, pero bueno, esa palabra es la que tenemos y es la que más se acerca a lo que intento comunicar, entonces de alguna manera gracias pero pónganlo en mayúsculas, porque deberás lo agradezco muchísimo".

"Les deseo de todo corazón que estén bien, que su familia esté bien y que podamos seguir contando historias toda la vida y poder seguir compartiendo esto para siempre y por siempre, de corazón aunque a muchos no los conozca los quiero y los quiero por todo lo que dan y por todo lo que recibo de parte de ustedes, así que me atrevo a decir que los quiero mucho".

También te puede interesar:

Sebastián Yatra y Monsta X unifican el idioma universal, la música

Julio Camejo enfrenta la realidad junto a su familia y apoya a los héroes

Dani Martín y Juanes hacen vibrar con música "Los huesos" de sus fans