Michelle Renaud aprende y crece con cada uno de sus personajes

Cada uno de los proyectos actorales que ha llevado a cabo la bella actriz Michelle Renaud ha sido una terapia donde cada uno de los personajes que ha interpretado le ha enseñado muchas vivencias. “Todas las personas crecemos a partir del dolor”, expresó en una charla para EL DEBATE.

“Cuando estás actuando tu cuerpo no sabe ni siquiera si está actuando o si está sintiendo de verdad, la cabeza se pone a analizar situaciones que normalmente yo no viviría, entonces, ser actriz me hace crecer muchísimo en lo personal, todos venimos a aprender y crecer en esta vida, además que es un tiempo donde puedo como desaparecer de la vida de Michelle Renaud y ser cualquier personaje que tenga, como que el tiempo deja de existir, es como una magia para mí”.

Michelle Renaud protagoniza una de las telenovelas del momento, La reina soy yo, que recientemente terminó sus transmisiones por Univisión con un colosal éxito. Ahora tocó el turno que esta historia se estrenará en México por Las Estrellas.

Esta historia fusiona a su vez la esencia de los melodramas que tanto gustan al público con la música urbana. “Lo que tratamos de hacer es poner todos los elementos en esta historia, hay historias de amor, hay música, hay baile, hay venganza, hay temas fuertes como todo lo que le pasa a Yamelí (su personaje) en la cárcel, temas fuertes, como todo lo que le va a pasar en su matrimonio a Charly (Lambda García)".

Es una telenovela que trata de abarcar muchos temas de la actualidad y por los que muchas personas estamos pasando.

Lambda García, Michelle Renaud y Mane de la Parra. Foto: Miguel Larrauri / Agencia Reforma

El personaje de Yamelí significó un verdadero reto en todos los sentidos para la actriz Michelle Renaud, pues además de ser el personaje central de la historia de La reina soy yo, debe manejar muchas emociones que dañan a todo ser humano.

“Fue un reto de todas las maneras habidas y por haber, empezando porque mi personaje pierde a su hijo, para mí eso fue un dolor muy fuerte, porque yo tengo un hijo y solo de pensar en perderlo, sería lo peor que me podría pasar en el mundo, entonces tener que trabajar con ese dolor todos los días es bastante desgastante, también muchos otros retos, porque Yamelí es un personaje que todo el tiempo está con mucho dolor, con mucho resentimiento, esas emociones son bastante agresivas para el cuerpo”.

"La reina soy yo" es una adaptación que Televisa ha realizado de "La reina del flow", que al igual que la serie colombiana, narra la historia de una joven compositora (Yamelí) que después de ser traicionada por el hombre que ama es enviada a la cárcel por 17 años.

Cuando la DEA le ofrece un trato, acepta, para vengarse de todos los que le hicieron daño. La telenovela fue estrenada en mayo en Estados Unidos por Univisión. Además de Michelle Renaud, esta telenovela es protagonizada por Mane de la Parra y Lambda García en el papel del villano. El reconocido director Roberto Gómez Fernández (hijo de Chespirito) está a cargo del proyecto, creado por Fernanda Eguiarte, Larissa Andrade y Alejandra Olvera y realizado por Teleset y Sony Pictures Television para Televisa.

“Estoy súper contenta porque ha tenido muy buena respuesta por parte del público, el rating va como esperábamos, en redes sociales, que es donde yo tengo más acercamiento con las personas, me escriben cosas increíbles, me mandan videos donde la están viendo”, resaltó Michelle Renaud.

La actriz se declara una fiel fanática de las telenovelas; aunque algunas personas puedan pensar que las telenovelas llegarán a su final con toda la renovación que ha tenido la televisión y los contenidos, Michelle Renaud considera:

Creo que es un género que jamás va a morir y que jamás tiene que cambiar.

"Creo que las personas que piensas que las telenovelas van a desaparecer, son personas que no tienen mucha cultura acerca del género, porque las telenovelas son melodramas y las series también tienen melodrama, el formato puede cambiar pero estamos contando las mismas historias y al final, todas las historias que el público quiere ver quiere que sean de amor, de pasión, las series, las películas todo viene de Shakespeare, Hamlet...las personas que creen que el género puede desaparecer, creo que no tienen mucha idea de lo que es una telenovela y de lo que trata".

Michelle Renaud, quien recientemente se integró como conductora del programa D-Generaciones (que se transmite por Unicable), mencionó que se formó una gran familia durante las grabaciones de la telenovela. "A mí todos me enamoraron desde el día uno que los conocí, son grandes personas, en esta vida más que ser buen actor o ser buen conductor, lo importante es ser buena persona, son todos unos encantos, Lambda García es de las personas que puedo decir que hoy más quiero, simplemente saber que él iba a llegar me ponía una sonrisa en la cara".