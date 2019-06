Michelle Renaud comparte romántica foto junto a Danilo Carrera

Michelle Renaud y Danilo Carrera no esconden más su amor; luego de más de un año de rumores sobre algo más que una amistad, los actores decidieron que era el momento de decirle a sus seguidores que en efecto, estaban en una relación amorosa.

La bella actriz Michelle Renaud compartió una nueva y romántica fotografía junto a su amado Danilo Carrera, donde expresó: "hay una batalla por delante, muchas batallas se pierden, pero nunca verás el final del camino. Mientras viajas conmigo".

En dicha fotografía que tiene más de 220 mil likes, podemos ver a este par de tórtolos a orillas de la playa, mientras la actriz le da un beso en la mejilla al actor de origen ecuatoriano. El también futbolista compartió la misma foto en su perfil de Instagram, donde simplemente manifestó: "te amo".

Ahora que Michelle Renaud es conductora titular del programa D-Generaciones, sorprendió al destapar en la más reciente emisión que tomó la decisión de divorciarse de su esposo Josué Alvarado, porque vivía un matrimonio tóxico y no quería que su hijo Marcelo viviera eso.

“Yo duré ocho años con el papá de mi hijo enamoradísima absurdamente. Había muchas cosas de mi relación que eran muy tóxicas, que yo dejaba pasar por el enamoramiento que tenía. Y cuando me hice mamá, mi hijo me hizo entender que las cosas tóxicas no funcionan en una familia".

Fue mi hijo el que me hizo tomar la decisión de que yo no quiero seguir en este matrimonio.

Cabe recordar que en medio de su proceso de divorcio, comenzaron los rumores de que entre ella y Danilo Carrera (con quien protagonizó Hijas de la Luna) había una relación amorosa. Sin importar la polémica surgida con su separación, la actriz afirma que lleva una excelente relación con el papá de su primogénito y aunque en ocasiones llegan a no estar tan de acuerdo, siempre ven por el bienestar de Marcelo.

“Nos divorciamos tratando de llevar las cosas de la manera más amorosa por el hijo y aparte porque su papá y yo nos queremos mucho. Sí fue muy de ‘ya no podemos estar juntos’ y firmamos. De pronto sí hay cosas en las que ya no tenemos los mismos acuerdos de antes, pero sí ha sido fácil”.

Hace un par de semanas los actores confirmaron estar viviendo un romance; en sus respectivas cuentas de Instagram compartieron la misma fotografía, donde rodeados de la naturaleza, sellaban su amor con un tierno beso. "Hey Danilo, te amo", escribió ella; "hey tú Michelle, te amo", mencionó él.