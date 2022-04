Michelle Renaud comparte tips para para superar una ruptura amorosa

México. La actriz mexicana Michelle Renaud de da tipos para que sepas cómo superar una ruptura amorosa. A traves de sus redes sociales la guapa exnovia del también actor Danilo Carrera habla de su experiencia en el terreno del amor.

Michelle publica un video en el que menciona lo que se debe hacer para procesar un rompimiento sentimental y dice que puede lograrse en gran parte "viviéndolo y sintiéndolo".

"El duelo al terminar una relación de pareja puede ser muuuuy doloroso, pero es importante vivirlo, no tenerle miedo , entre más pronto asumas y te dejes sentir ese vacío, más rápido saldrás de eso."

Michelle, protagonista de la telenovela Le herencia, la cual se transmite actualmente por canal 2 Las Estrellas, deja entrever que no volvería con Danilo Carrera y también dice por qué no es bueno regresar con un ex.

"El peor error es creer que por miedo a sentir ese vacío debes de retomar esa relación que ya te demostró que no funciona. Tu expareja puede ser la mejor persona del mundo, pero no necesariamente es la mejor persona para ti".

La guapa actriz originaria de CDMX recalca en el mismo video que hay que saber respetar "en lo que creemos que pasa en la vida de la otra persona", puesto que no se puede saber a ciencia cierta lo que siente.

Leer más: Pedro Sola revela que le gustaría probar una relación de tres o más personas

Michelle Renaud, de 33 años de edad, invita a sus amigos y seguidores en Instagram a no reprimir su duelo y a llorar lo que tengas que llorar, asegurando que así se sale adelante más rápido.