Michelle Renaud decidió quitarse los implantes por este misterioso motivo

CDMX.- A raíz de un misterioso sueño, la actriz Michelle Renaud, decidió someterse a una cirugía para retirarse los implantes de senos.

Michelle, dio a conocer su situación a través de las redes sociales, donde explicó con lujo de detalle, cada uno de los factores que influyeron para que tomara la importante decisión.

Explicó la protagonista de La reina soy yo, que principalmente quiere ser un ejemplo de amor propio para su hijo, Marcelo.

Cabe mencionar, que también estaba sufriendo la enfermedad del implante mamario, una extraña condición que no tiene diagnostico oficial, sin embargo hay miles de testimonios que aseguran que provoca dolor crónico y fatiga extrema.

Junto a una fotografía donde aparece completamente desnuda, comentó que en su sueño, alguien le dijo que tenia "veneno en el pecho", lo cual impactó a la actriz por completo.

En un sueño me dijeron que tenia “veneno en el pecho” y me hizo mucho click así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el “Breast Implant Illness” me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos.