Michelle Renaud defiende a su hijo de los crueles comentarios

Michelle Renaud atesora cada momento que vive al lado de su hijo Marcelo, quien roba suspiros entre los fans de su famosa mamá por ese "ángel" que tiene. En varias de las publicaciones de la actriz junto a su primogénita, algunas personas se han atrevido a criticar la apariencia del pequeño quien recientemente cumplió tres añitos de vida. Dichas personas han comentado que Marcelo parace "niña".

La actriz Michelle Renaud defendió a su hijo de esos ataques; en un post en su feed de Instagram donde compartió una serie de fotos de su fiesta de cumpleaños, comentó: "mi amor nunca dejes que la sociedad te determine, tú determina tu propio roll en la sociedad, siempre ámate tanto que irradies amor a todo el mundo así como lo haces".

La novia del también actor Danilo Carrera pidió a su adorable hijo Marcelo, "no olvides que los problemas son mentales y que todo por más difíciles siempre pasa, venimos a ser felices y la felicidad no es la meta, es el camino, arriésgate siempre a hacer todo lo que desees, no te quedes con ganas de nada, respeta siempre tus ideas como las de los demás".

Abre tu mente de tal manera que puedas convivir con gente cerrada sin que sus comentarios te lastimen.

"No es importante tener la razón y siempre dale voz a quien más lo necesite, ama a los animales, rie, baila, goza, explora como lo haces y escoge un trabajo que goces todos los días, escoge una pareja que te agrande el corazón cada que la veas, se tu".

Por otra parte, Michelle Renaud compartió en redes sociales que ella y su hijo se quedan en casa ante la pandemia de Coronavirus (COVID-19). "Nosotros nos quedamos en casa, no importa si no estamos en pánico, no importa si el virus se cura o ataca a mayores, no importa si es algo económico, no importa lo que diga nuestro gobierno, no importa nada, solo importa que es la mejor manera de ayudar a que el virus no se contagie más y así lo haremos, es una época donde nos queda unirnos y cuidarnos entre nosotros, nuestras oraciones para quienes se han contagiado ❤️".