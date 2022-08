Michelle Renaud forma su familia en “Doblemente embarazada 2”

México. La actriz mexicana Michelle Renaud pudo conjuntar su sueño con el de su personaje Camila de tener una familia en el filme “Doblemente embarazada 2”, una historia que abraza la diferencia, según cuenta este viernes en una entrevista con Efe.



“El mismo anhelo que tiene Camila lo tiene Michelle, tengo a mi hijo y me encanta que les enseñemos en esta época que es tan difícil tener compromisos (...) que podemos acercarnos con nuestras diferencias y formar una familia padrísima (muy buena)”, considera la actriz.

Mensaje importante

La película, que se estrena este viernes y está dirigida por Koko Stambuk, retoma la vida de Felipe y Javier después de la muerte de Cristina (Maite Perroni), quien los convirtió de forma simultánea en padres.



Los dos hombres han formado una familia muy unida sin una figura materna y después de faltar a su promesa de no tener una pareja hasta que las dos pequeñas que tienen cumplan la mayoría de edad, pondrán a competir en secreto a sus novias Camila y Antonia, para saber a cuál de las dos elegirán como madre.



"Creo que las rivalidades existen cuando hacemos espejo y una tiene lo que no tiene la otra. A Camila le encantaría tener esta libertad de ser que tiene Antonia y a ella le pasa que le gustaría ser mas finita como Camila", dice Renaud, quien confiesa que finalmente ambas mujeres descubrirán que son más fuertes unidas.



Renaud también resalta que las múltiples y diferentes personalidades de todos los involucrados en el filme, son los que le dan la diversión al proyecto, pues cuenta con las actuaciones de Matías Novoa (Felipe), Gustavo Egelhaaf (Javier), Carmen Aub (Antonia) y las pequeñas Valery Sais (Sol) y Paola Real (Luna).



Además de que celebra que se rompan los estereotipos convencionales de la familia.



"Creo que es súper importante romper creencias y hacer lo que nos haga felices. Justo lo que me gusta de esta película es que habla de la familia pero no de cómo formar una familia o de qué elementos tiene una familia, mi familia podemos ser yo y mi mascota, yo y mi hijo", comenta sobre la reflexión final que deja el filme.



"Doblemente embarazada 2" estrena este viernes por Prime Video y también busca dar un mensaje de responsabilidad con respecto a las infancias.



"Los niños son responsabilidad de todos los adultos, tenemos que entender que los niños son de todos y creo que es bien bonito cuando Camila y Antonia empiezan a entender esta responsabilidad de ser parte de estas vidas", finaliza.