¿Michelle Renaud le fue infiel a Danilo Carrera con Matías Novoa, ex esposo de Isabella Castillo?

Aunque Michelle Renaud y Danilo Carrera eran una de las parejas más queridas del ambiente artístico en México, sorprendieron a sus miles de seguidores a principios de este año con la noticia de su separación, dejando muy en claro que terminaba su relación amorosa, "pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo", expresaron en un comunicado.

A casi un año de su separación, ha surgido el rumor de que la actriz mexicana le fue infiel a Danilo Carrera, con el también actor chileno Matías Novoa, quien anteriormente le pidió a su esposa, la actriz cubana Isabella Castillo, separarse.

En un encuentro que tuvo Danilo Carrera con varios medios de comunicación en la Ciudad de México, negó rotundamente que Michelle Renaud le fue infiel y pidió a los reporteros no volver a mencionarlo, pues le molestaba que hablaran mal de su ex novia.

Yo siempre la voy a defender y voy a estar ahí para ella, como sé que ella va a estar ahí para mí.

Danilo Carrera de 32 años de edad y originario de Guayaquil, Ecuador, se desvivió en halagos hacia Michelle Renaud, refiriéndose a ella como toda "una dama, una mujer increíble", con quien vivió "toda una relación padrísima, muy bonita", en la que hubo algunas diferencias, como en todas las relaciones y por lo tanto, "es más difícil terminar cuando hay diferencias que cuando hay infidelidad".

Michelle Renaud y Danilo Carrera se conocieron en el 2018, cuando protagonizaron la telenovela "Hijas de la luna" y dieron a conocer su noviazgo en el 2019.

Sobre los rumores de que su ex pareja sentimental actualmente está en una relación con Matías Novoa, Danilo manifestó no poder confirmar algo que no sabe y que Michelle estaba en todo su derecho de salir con quien desee.

"Cuando estás soltero puedes salir con quien quieras, te puedo asegurar que la infidelidad no hubo, si ella sale con alguien, pues está en todo su derecho, así hubiéramos terminado ayer ella está en todo su derecho".

Danilo Carrera está soltero y aunque muchas personas esperaban que regresará con Michelle Renaud, señaló que su separación como pareja sentimental era definitiva.