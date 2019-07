Michelle Renaud manda mensaje a la ex esposa de Danilo Carrera

La actriz Ángela Rincón dio a conocer en su cuenta de Instagram estar oficialmente divorciada del también actor Danilo Carrera. ¿Cómo lo hizo? demostrando que se encontrada de maravilla. Publicó una fotografía donde usa un atuendo de novia y con una gran sonrisa expresó: "lo escuchaste de mí primero, simplemente divorciada".

Ante las palabras de Ángela Rincón, la actriz Michelle Renaud escribió un mensaje en las Stories de su perfil de Instagram donde habla del divorcio. Sus seguidores lo han interpretado como un mensaje dedicado a la ahora ex esposa de su novio Danilo Carrera.

“El divorcio está bien. Terminar está bien. Empezar de nuevo está bien. Seguir adelante está bien. Decir no, está bien. Estar solo está bien. Lo que no está bien es quedarte en un lugar donde no eras feliz, valorado o apreciado, eso no está bien”, mencionó Michelle Renaud.

Por su parte Danilo Carrera compartió una fotografía junto a su novia, luego de que Ángela Rincón diera a conocer estar ya divorciada. "Viviendo día a día contigo, todos los días se me hacen importantes, por eso me olvido de fechas y de eventos... tú sabes a lo que me refiero Michelle Renaud".

Danilo Carrera estuvo casado con Ángela Rincón, con quien tuvo una discreta relación y separación. De acuerdo con información publicada por la revista TVyNovelas, el actor y su esposa iniciaron los trámites de divorcio en diciembre de 2018. Según la revista la petición de divorcio fue realizada por Ángela el 12 de diciembre de 2018 en la Corte de la Familia de la ciudad de Miami, Florida.

Anteriormente la actriz compartió en sus redes sociales que el también futbolista de origen ecuatoriano, convive con su hijo Marcelo, fruto de su matrimonio con Josué Alvarado. “Conozco a Marcelo desde que empezamos a grabar Hijas de la luna. Estuvo siempre con nosotros en las grabaciones, es un niño hermoso, lo conozco hace mucho tiempo, desde antes de estar con Michelle", manifestó el actor a los medios de comunicación hace unos días.

“A mí me encantan los niños. Yo soy el mayor de cinco hermanos. Yo tengo un hermano que es 13 años menor que yo, se dormía en mi pecho cuando era chiquito, yo le cambié los pañales a tres de mis hermanos”, agregó.