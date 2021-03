Michelle Renaud quiere ser mamá de nuevo, aunque sea por fecundación in vitro

México.- Durante una entrevista con el programa matutino Hoy, la actriz mexicana Michelle Renaud reveló que quiere volver a embarazarse y está dispuesta a todo por lograrlo, pues quiere darle un hermanito a su primogénito Marcelo Alvarado Renaud, su hijo con el empresario Josué Alvarado.

En entrevista con los reporteros del programa de espectáculos de Las Estrellas, sijo estar abierta a todas las posibilidades; adopción, fecundación in vitro, conseguirse novio, incluso, a tenerlo con el exnovio [Danilo Carrera], entre bromas.

Según comentó, le encanta la maternidad, para ella es lo mejor que le ha pasado en la vida, por lo que le encantaría tener la fortuna de que Marcelo tuviera una hermana o un hermano. "Ya Dios dirá porque tampoco pues puedo yo [decidir], no soy Dios, pero sí me encantaría, yo estoy abierta a todo lo que la vida me ponga", compartió.

La noticia le cayó de sorpresa a todos sus fanáticos, así como a los presentadores, quienes le muestran todo su apoyo si busca hacerlo. Cabe recordar que apenas el mes pasado, Michelle terminó su relación con el actor Danilo Carrera, lo que puso muy tristes a sus seguidores, pues era la pareja favorita de todos dentro del mundo del espectáculo mexicano.

Después de su separación, Michelle Renaud y Danilo Carrera decidieron compartir un extenso video a través de sus redes sociales para aclarar las cosas, descartando que haya sido por una infidelidad su rompimiento, tal y como se había estado rumorando durante aquellos días.

Los actores, ambos de 32 años de edad abieron su corazón y explicaron que todo en su romance iba de maravilla, sin embargo, atravesaron una difícil situación, en donde Renaud quería volver a ser madre, pero Carrera todavía no estaba listo para ser padre por primera vez.

Durante aquel momento, ambos rompieron en llanto, pues fueron momentos difíciles para ambos, sin embargo, afirmaron que ambos siguen siendo muy buenos amigos y se siguen queriendo como siempre, sólo que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes.

Esta historia de amor se remonta al año 2018, cuando ambos protagonizaron la telenovela mexicana "Hijas de la luna", donde la química entre ambos se notó desde la primera toma y, aunque negaron en un principio su romance, terminaron juntos completamente enamorados.

