Michelle Renaud reaparece tras haberse retirado sus implantes de seno

Michelle Renaud asistió a su primer evento público acompañada de su novio Danilo Carrera, luego de haberse retirado sus implantes de seno. "Mi primer encuentro con la prensa ahora que me acepte así, tal cual como Dios me hizo ¡y me encanta!, sobre todo por tener a ese hombre a mi lado", manifestó en un reciente post en su feed de Instagram.

La hermosa actriz señaló estar sacada de onda de que las personas y algunos reporteros le pregunten, si no tiene miedo de que no la vuelvan a contratar en algún proyecto por no tener "bubbies", Michelle Renaud fue precisa al comentar, "no quiero trabajar con nadie que me contrate solo por tener bubbies y no, no creo que afecte para nada mi trabajo, si acaso empezaré a tener más porque hoy ya me siento ¡súper segura de mí misma y muy feliz de ser quien soy".

Asimismo informó a todas sus seguidoras, "no a todas las mujeres les pasa, pero si tienes implantes y tienes síntomas, vale la pena checarte y sobre todo, quienes se quieren quitar o solo cambiar los implantes es muy importante que acudan con un cirujano plástico que sea experto en explantar, con el propósito de que no les dejen la cápsula con silicón adentro, como me pasó a mí".

Y a todas las que ahora lucimos un cuerpo sin tanto busto o plano, quiero decirles que ¡nos vemos hermosas! Todas las mujeres somos perfectas y muy bellas, así tal cual y no hay excepciones, disfrutemos nuestro cuerpo.

Michelle Renaud que en la cuenta de Instagram Breast Implant Illness, pueden encontrar mayor información sobre este tema.

En una entrevista para el Programa Hoy, la actriz explicó los motivos que la llevaron a tomar la decisión de retirarse sus implantes de seno.