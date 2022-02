Michelle Renaud se mete todos los días a una tina llena de hielo y sus fans se impactan

Michelle Renaud de 33 años de edad compartió en redes sociales un video donde se le ve metiéndose a una tina llena de hielo, pero no porque esté enferma o algo por el estilo, al contrario, es un tipo de terapia la cual te ayuda a recuperar la oxigenación en los tejidos, además de la recuperación muscular por desgaste.

Como muchos ya lo saben Michelle Renaud regresa nuevamente a las telenovelas en esta ocasión será parte de La Herencia, por lo que ha tenido mucho trabajo en las grabaciones, además de darlo todo en el gimnasio, por lo que decidió recurrir a esta terapia para estar muy bien en todos los aspectos.

"La entrada a los hielos puede ser tan fácil o tan difícil como tú mente te haga creer.. amo mente cree que es regalado Meterte en hielos tiene muchos beneficios para tu salud física y mental", escribe la actriz mexicana antes de meterse a la tina a muy temprana hora.

Para quienes no lo saben en la Ciudad de México hay tremendo frío, pero eso no le impide a la famosa hacer todo lo necesario para que su cuerpo esté bien, en esta caso meterse a la tina de hielo la cual ya le ha traído beneficios, pues desde hace tiempo lo ha estado practicando, además a muchos les impacta que se mete en bañador, pues sigue siendo un reto para quienes desean intentarlo.

"Yo que me muero bañándome con el agua a temperatura, imagínate meterme ahí", "Yo quiero hacer eso pero por mi asma no se si me haga mal", "Quisiera hacer eso! Donde puedo buscar más información Michelle? Soy de Chile Saludos", "Yo hago eso y amanezco con pus en la garganta, el cuerpo cortado, 40 de temperatura", escriben las redes sociales al ver a la famosa.

Para quienes no lo saben Michelle Renaud siempre ha sido una mujer que le encanta hacer deporte, pero como cualquier oficio tiene algunos inconvenientes como el desgaste, es por eso que eligió esta opción la cual se ha convertido en algo muy popular entre los jóvenes que se dedican al mundo fitness.

