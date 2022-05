¿Michelle Renaud se metió en la relación de Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel? Así reaccionó

Supuestamente la actriz mexicana Michelle Renaud, una de las protagonistas de la telenovela "La Herencia", habría sido la manzana de la discordia entre Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel, quienes tuvieron una relación amorosa por un buen tiempo. En una entrevista para el programa "Hoy", la ex novia del actor ecuatoriano Danilo Carrera, reaccionó a estos rumores que fueron difundidos hace unas semanas por una revista de espectáculos.

Michelle Renaud, de 33 años de edad y originaria de la Ciudad de México, manifestó que este tipo de publicaciones se las toma con humor, como gajes del oficio, "y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto".

La actriz de telenovelas dejó muy en claro que los rumores no le afectan en lo más mínimo, y en vez de seguir hablando sobre este tema, invitó al público a ver la telenovela "La Herencia", donde también actúan Matías Novoa, Emmanuel Palomares, Juan Pablo Gil, Mauricio Henao, Daniel Elbittar, Elizabeth Álvarez y Paulina Matos.

"A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mí le da promoción a 'La Herencia', así que gracias, no se pierdan 'La Herencia'".

Fue la revista TVNotas la que publicó sobre el supuesto romance entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides. Un presunto amigo cercano del actor, contó que él habría tomado la decisión de terminar su relación con Esmeralda Pimentel, quien estaba sufriendo mucho.

Al parecer, no quiso que Esmeralda Pimental se enterara por tercera personas, confesándole que ya estaba en una relación con Michelle Renaud. Osvaldo habría cambiado de la noche a la mañana en su noviazgo con Esmeralda, poniendo distancia entre ellos, "lo que era muy raro porque apenas en enero pasado, se habían ido a vivir juntos a la casa que él tiene en Tepoztlán, pero las cosas cambiaron en febrero y terminaron hace unos días".

Asimismo, el supuesto amigo dijo a la revista antes mencionada que Osvaldo Benavides, tuvo el descaro de decirle a Esmeralda Pimentel que la dejaba por Michelle Renaud. "Se enamoró de otra mujer y se encaprichó con ella, al final es hombre y si le empieza a atraer otra mujer que está todo el tiempo cerca de él, pues cae rápidamente y fue lo que pasó".