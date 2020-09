Michelle Renaud una actriz con un cuerpo totalmente natural

Michelle Renaud de 33 años de edad, ha demostrado que tiene el cuerpo más sensual y natural del espectáculo, ya que la actriz se retiró los implantes de seno hace tiempo, por lo que ahora es muy feliz con su cuerpo natural con el que ha levantado pasiones.

A pesar de tener un niño, Michelle Renaud parece que jamás ha estado embarazada, pues sigue conservando ese cuerpo con la que la vimos en la telenovela juvenil Rebelde, donde cautivó a más de uno con su personaje de Michelle Pineda, el cual hasta la fecha le da pena y confesó porque.

A veces la veo y me da pena porque era muy jorobadita y no se me entendía lo que decía, no había tomado clases; peor quitando mi trabajo, fue una gran experiencia y me encanta que ustedes lo puedan ver, lo puedan revivir, dijo Michelle Renaud para Las Estrellas.