Michelle Renaud una mujer muy enamorada de Danilo Carrera

Michelle Renaud de 32 años de edad se siente muy afortunada de tener a Danilo Carrera en su vida, ya que siempre se lo hace saber por medio de Instagram, donde se ve el gran amor que hay entre los dos actores, quienes en el pasado negaron su romance, pero con el pasar del tiempo hicieron publica la relación.

Como todos saben la pareja se conoció en la telenovela Hijas de la Luna, donde Michelle Renaud y Danilo Carrera eran protagonistas, dicho romance siempre se sospechó no solo sobre sus colegas de trabajo, también entre los fans de ambos, pues la química que tenían en el proyecto era más que evidente.

Soy muy afortunada de haber encontrado el amor en estos dos seres que tanto gozo , aprendizaje y amor me dan. Cuando estoy con ellos y conmigo soy feliz. Los amo mis moshitos @danilocarrerah #Marcelo con ustedes hasta el infinito y más allá, escribió Michelle Renaud en una postal en la que aparecen su novio Danilo Carrera y su hijo Marcelo.

Pero para quienes no los saben la relación entre ambos actores en un principio no era del todo buena, ya que Danilo Carrera tuvo que hacer una publicidad a lado de Michelle Renaud, quien dijo en una ocasión que su ahora novio le había caído mal debido a la actitud que se cargaba el histrión en ese momento.

O sea yo la verdad ahí si pensé es mamey Danilo Carrera, la verdad, me tocó sentarme en una bicicleta como en el manubrio y yo dije ni lo conozco, pero bueno y entonces estábamos así y eso lo supe y le dije y así a tú y yo vamos a protagonizar juntos y luego se me quedó viendo con cara de mamilo Cabrera, dijo Michelle Renaud.

A pesar de el amor no fue a primera vista la pareja se comenzó a tratar en la telenovela Hijas de la Luna, por lo que poco a poco se fueron enamorando y hoy en día forman una de las parejas más unidas del mundo de la farándula, la cual derrocha amor en todo momento.

"Yo digo que son la combinación perfecta", "Muero de amor, merecen todo lo bueno!!", "La mejor pareja sin duda los admiro mucho", "Que bella pareja que Dios los acompañe y bendiga siempre mas lindo el pequeño Marcelo", "o los amo y amaré hasta el infinito y más allá", les escriben a la pareja en redes.

Recordemos que hace poco esta pareja se llevó la noche en los premios Tv y Novelas, donde no solo derrocharon amor como siempre, sino que se miraban demasiado elegantes en cada una de las fotos, ya que usaren varios outfits con los cuales se miraban espectaculares, además para muchos son una pareja muy divertida.

Otra de las cosas que nos enamoran de esta pareja es que jamás han entrado al ojo del huracán o estén envueltas en un escándalo, ya que muchas otras parejas del medio de la farándula están en conflicto, pero no es el caso de Michelle Renaud y Danilo Carrera.

Cabe mencionar que Michelle Renaud no solo es elogiada por ser una gran actriz con una carrera prometedora, sino que muchos la felicitan por ser una excelente madre, pues a pesar de ya no seguir con el padre de su hijo, ella no lo descuida en ningún momento, mucho menos por su novio Danilo Carrera, por lo que muchos de sus seguidores le aplauden por ser tan entregada, además el pequeño podría seguir los pasos de su madre en el mundo de la actuación, pues ya hizo una escena a lado de Danilo Carrera.