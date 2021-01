¿Michelle Renaud vende anillo de compromiso que le dio Danilo Carrera?

Gran sorpresa causó la noticia de la ruptura amorosa entre el actor ecuatoriano Danilo Carrera y la actriz mexicana Michelle Renaud. El pasado 17 de enero en su feed de Instagram, la protagonista de telenovelas compartió este mensaje: "feliz cumpleaños mi amor, que tengas un año lleno de bendiciones, trabajo, éxito, salud y mucho amor". Junto con estas amorosas palabras publicó una serie de fotos y videos de lo que fue la celebración del cumpleaños número 32 de Danilo, "subo las fotos para que nunca se nos olvide este día", agregó en su post.

Cinco días después tanto Michelle Renaud como Danilo Carrera, compartieron el mismo mensaje en sus respectivas redes sociales, anunciando que habían terminado su relación amorosa, pero seguirían siendo amigos.

Con toda la tristeza del mundo, pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca. No se preocupen que solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo ❤️.

A unos días de dar a conocer el fin de su noviazgo con el actor originario de Guayaquil, Ecuador, Michelle Renaud "sembró" la duda si durante su relación amorosa Danilo Carrera le dio un anillo de compromiso. Dicho rumor surgió luego de que la misma actriz publicará en las stories de su cuenta en Instagram, estar vendiendo un anillo de la lujosa firma de joyería Tiffany & Co. (empresa estadounidense fundada por Charles Lewis Tiffany y Teddy Young en la Ciudad de Nueva York en 1837).

Junto a una imagen de la preciosa joya, la actriz originaria de la Ciudad de México, escribió: "hombre románticos y comprometidos, vendo un anillo de compromiso para el que ya se anime a dar el paso. Escríbeme por DM. Nuevo y con la mejor energía del amor".

Muchos de sus fans aseguran que ese anillo de compromiso se le dio Danilo y tras terminar su relación amorosa, estaría deshaciéndose de cosas como estas para dejar en el pasado su capítulo con el actor. Hasta el momento la hermosa actriz no ha comentado nada al respecto.

El supuesto anillo de compromiso que Danilo Carrera le habría dado a Michelle Renaud. Foto: Instagram @michellerenaud

Por otra parte, Danilo Carrera y Michelle Renaud dieron una entrevista al programa "Hoy", donde hablaron sobre el fin de su relación amorosa. La actriz manifestó: "no es como que termines con alguien y 'no lo quiero volver a ver', tenemos muchas aventuras juntos, muy padres, esa idea que tienen que los ex novios no pueden ser amigos para mi es súper errónea, para mi mis ex novios son personas que me conocen, que quiero, que adoro y que valoro, y a Danilo lo amo con todo mi corazón y él lo sabe".

Danilo Carrera dejó muy en claro que el haber terminado su noviazgo no afectará las grabaciones de la telenovela "Quererlo todo", melodrama de Televisa que ambos protagonizan. "En verdad, si nos lleváramos mal o si hubiera un problema grave entre nosotros sí tendríamos que ser muy profesionales, creo que hay mucho cariño y pues lo estoy disfrutando mucho y sigo aprendiendo".