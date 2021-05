Michelle Rodríguez amenazó con dejar 'Rápidos y Furiosos' si no empoderaban su papel

Al ver la manera en que su personaje en ‘Rápidos y Furiosos’ fue escrito, Michelle Rodríguez por poco abandona la producción, si no cambiaban todo su papel.

En una entrevista con todo el cast de ‘Rápidos y Furiosos’ en celebración del 20 aniversario de la franquicia, Michelle Rodríguez habló un poco de su papel de Letty en las películas, y cómo este al inicio era muy distinto de cómo la conocemos ahora.

Según dijo la actriz, tuvo que amenazar a la producción con dejar el set si no reescribían su guión y la hacían más empoderada y no solo una “novia trofeo” a un lado de Vin Diesel.

Fue Jordana Brewster, quien interpreta a Mia Toretto, quien comentó a Entertainment Weekly que Michelle Rodríguez no estaba muy contenta con cómo su personaje era descrito en los guiones, pues sentía que era poco realista.

“Cuando Michelle leyó su papel dijo, “No, no voy a hacer eso”. Y luego lo cambió por completo. Pasó de ser una novia trofeo a este personaje complejo”, dijo.

La misma Michelle Rodríguez se abrió respecto al tema, revelando que los escritores tuvieron que cambiar toda su historia, de lo contrario, estarían por perder a una de las actrices más queridas por los fanáticos de la franquicia.

Ello, debido a que sentía que a Letty Ortiz la pintaban como a una “zorra” y no el personaje poderoso que podía ser.

“Fue un golpe de realidad para ellos el darse cuenta de que la calle no funciona así”, agregó. “Para hacerlo real, tuve que darles unas clases: ‘Sé que a ustedes les gusta Hollywood y todo eso, pero si quieres que sea realista, así es como funciona, y no voy a ser una zorra enfrente de millones de personas, así que van a perderme si no cambian esto’”.

Neal Moritz, uno de los productores de las cintas, señaló que el escuchar a Michelle Rodríguez les ayudó a lograr su objetivo con la trama: empoderar tanto a hombres como a mujeres de todas las razas y condiciones sociales.

“Obviamente los personajes fueron escritos por hombres, así que estuvo bien tener esa perspectiva femenina y realmente intentar ir a lo profundo”, comentó. “Queríamos que todos se sintieran empoderados, sean blancos, negros, hispanos, hombres, mujeres, no imporaba para nosotros".

Michelle Rodríguez recordó también lo mucho que tuvo que luchar para que su personaje contara con escenas de acción tal como los personajes de sus compañeros masculinos.

“Recuerdo pelear para tener un momento en el que Letty peleara por sí misma, porque sentía que una no se sienta ahí y deja que los chicos se encarguen sin ensuciarse las manos. Si no lo haces, ¿entonces sólo estás ahí para modelar? Eso no funciona así de donde vengo”, concluyó.