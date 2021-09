Michelle Ruvalcaba estaría "embrujado" y dos famosos estarían involucrados en "el trabajo"

México. El periodista Michael Ruvalcaba, originario de Monterrey, Nuevo León, México, y quien trabajó durante varios años en el programa De Primera Mano, estaría "embrujado", lo comparte él mismo.

En entrevista con el programa Fórmula Espectacular, Ruvalcaba comparte que tras pasar varios días sintiéndose mal acudió al médico, pero no le pudo explicar la causa de su mal estado de salud.

"Me sentía mal, me dolía la pierna, fui al médico, no me hallaron nada, luego fui con un pastor y con un clarividente; me echaron un huevo y me dijeron que dos mujeres me echaron un mal."

Ruvalcaba deja en claro que no cree en esas cosas de brujería, pero las personas le hicieron saber que incluso hay una tercera involucrada en su caso de supuesta "brujería".

"Me comentaron que además un hombre con el que trabajé están pagando a alguien por un trabajo, yo nadamás así lo dejo, me dijeron que esa persona pagó y me describieron a una mujer rubia la implicada en hacerme daño."

Foto de Instagram

Michelle contó que presuntamente se dio cuenta porque le empezaron a pasar "cosas muy feas" y se sentía "físicamente bastante mal", y también le han hecho saber que esas personas que lo tiene por mal tendrían un altar negro con velas negras.

Al respecto, usuarios en Internet han opinado y le hacen saber al periodista de espectáculos que las personas que le están haciendo mal serían Gustavo Adolfo Infante y Karla Panini, excompañera esta de la fallecida Karla Luna, ambas exintegrantes de Las Lavanderas.

Leer más: Flor Rubio cuenta cómo salvaron su vida milagrosamente tras tener a su segundo hijo

Esta información permanece en calidad de especulaciones, puesto que ninguna de las personas involucradas ha opinado al respecto y Michelle Ruvalcaba no dijo los nombres de las mismas.