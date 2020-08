Michelle Salas a punto de enseñar sus atributos en Ibiza con una pequeña blusa

Quién no está del todo interesada en los chismes que se digan sobre su abuela y su padre es Michelle Salas, ya que la chica prefiere pasar unas lindas vacaciones en Ibiza que estar al pendiente de las declaraciones que hace una prima de Luis Miguel.

Las vacaciones de Michelle Salas han estado tan divertidas que compartió varias fotos de los lugares que ha visitado, pero hay una imagen en especial que dio mucho de que hablar, y es que la hija de Luis Miguel aparece con una blusa con la cual esta enseñando demás, ya que tapa muy poco sus atributos causando todo tipo de reacciones entre sus fans, quienes también mencionaron que su abdomen está muy marcado.

"Wouuuu que barbara, que Guapa!", "Wao que guapísima mich saludos desde CD. Juarez Chih", "Envidia de la buena, estás súper bien", "Que flaquita!estas divina", "Me encanta su estilo super nice, cero vulgar te amamos en México @michellesalasb espero hagas de nuevo una venta de ropa", "Que daría por verme como tú", "Disfruta mucho, siempre bella dulce @michellesalasb!!! Mi cariño desde Argentina", le escribieron en la foto que alcanzó más de 40 mil likes.

En otra publicación la modelo se dejó ver común un vestido en color blanco con el cual fue muy elogiada pues era el indicado para pasar un día en la playa, además resaltó el bronceado que la Michelle Salas está tomando, algo que es muy típico en su padre Luis Miguel.

Por si fuera poco un cinto en su cintura, además de cabello suelto, y unos accesorios fueron pieza clave para que el outfit resaltara en las fotos de Michelle Salas, quien se miraba como toda una diosa, pues nadie duda que la también youtuber sabe posar muy bien en sus fotos.

"Que hermoso vestido ¿De dónde es?", "Que bonita siempre con tanto trabajo princesa", "Hermosas fotografías, el blanco te queda divino, dulce @michellesalasb!!! Mi cariño desde Argentina", "Toda una princesa!! Me encanta como te vistes de todo a todo, y muchas gracias por compartir tus rutinas de belleza y alimentos, eres autentica, me gusta como tu misma has salido adelante, en lo que escogiste la pasarela toda una modelo", le escribieron a Michelle Salas en Instagram.