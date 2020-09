Michelle Salas compite con su prima Frida Sofía por ver quién es la que se viste mejor

México.- La batalla entre Michelle Salas y su prima Frida Sofía continúa, las jóvenes no han dejado de dar de qué hablar, principalmente la segunda, quien hace algún tiempo explotó en contra de la primera asegurando que estaba harta de que la compararan con ella y la tachó de ser una mujer falsa, lo cual terminó con el buen vínculo que mantenían.

Aunque ya no se quieran ver ni en pintura, parece que las jóvenes mantienen una constante competencia, esto por saber quién es la mejor, la más hermosa, la de mejor estilo para vestir y por quién tiene los mejores lujos, como prueba de esto está que Salas se compró un lujoso departamento cerca del hogar de Frida Sofía, lo cual las hizo ser vecinas.

Pese a que no se hablan, ambas compiten en las redes sociales por saber quién es la que mejor se viste, por un lado tenemos a Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, y por otro a Frida Sofía, la hija rebelde de Alejandra Guzmán y su unión con el empresario Pablo Moctezuma, ambas son las nietas de la gran Silvia Pinal y parte de la poderosa Dinastía Pinal.

Michelle, de 31 años, se deja ver muy seguido en las redes sociales, siendo Instagram su favorita, pues comparte una gran cantidad de fotografías y cuenta con 1.3 millones de seguidores. Constantemente la podemos ver con atuendos veraniegos y muy a la moda, siguiendo estéticas actuales y utilizando prendas que están al último grito de la moda.

Michelle Salas y Frida Sofía tienen un estilo muy único. Foto: Instagram

Mientras que a Frida Sofía la vemos con un estilo muy distinto, ella se va por un estilo más clásico, sin dejar de lado las últimas tendencias en moda. Aunque la mayoría de sus fotografías y videos son al natural o con atuendos simples, la cantante de 'Ándale' ha demostrado que es capaz de imponer moda cuando se le antoje, como la vez que utilizó colores pastel con prendas de moda y cabello en color rosa.

Podemos notar una gran diferencia entre ambas influencers, sin embargo, las dos con un estilo único que no se puede comparar y aunque se busque una forma de hacer ganadora a alguna como ver la diferencia de sus redes sociales para notar el favoritismo en el público, la verdad es que no se puede hacer, pues al igual que Michelle Salas, Frida Sofía tiene exactamente 1.3 millones de seguidores y también miles de me gustas y comentarios en sus publicaciones.

Los que sí podemos notar es que Salas no se ha visto rodeada de tantos escándalos como lo ha hecho Frida Sofía, quien mantiene una interminable pelea con su madre, a quien tachó de ser una mala madre y un mal ejemplo, asegurando que, en algunos momentos de su vida, mayormente en su niñez, le llegó a ofrecer drogas y sin duda la gota que derramó el vaso fue que dijo que se había acostado con su exnovio Christian Estrada cuando ellos aún mantenían una relación.

Lo mencionado jamás se ha confirmado, pero sí negado por la cantante de rock/pop de 52 años, quien incluso lanzó un comunicado para negar todo lo dicho por su única hija en las redes sociales. Con la intención de mostrar la realidad y contar su verdad, Frida Sofía dijo recientemente en las redes sociales que está preparando su documental, lo cual ha causado una gran revolución en las redes sociales.

