Michelle Salas con camisa blanca y sin sostén abajo le pone un toque picante a su estilo

Michelle Salas de 33 años de edad una vez más le dijo adiós a los chismes y ella sigue con su vida fashion por la cual se ha dado a conocer desde hace años, es por eso que ahora volvió a casuar revuelo por una poderosa razón, se debe a que apareció con una camisa blanca, pero sin sostén.

Tal parece que Michelle Salas es de las chicas que no le teme al pudor, pero si apoya totalmente las tendencias y para ella no llevar nada abajo no solo es moderno, sino que la pasa uno mejor ante el infernal calor, por lo que dicha foto que compartió en su cuenta de Instagram tiene a todos sin habla.

Más de once mil likes logró la hija de Luis Miguel en la foto donde se le ve con un outfit de verano muy a la vanguardia, es decir, camisa blanca sin nada abajo, una falda de piel en color café, así como un recogido de cabello muy elegante, pero a la vez juvenil, pues la joven no ha perdido ese toque fresco que la caracteriza en el mundo de la moda.

"Estás hermosísima Michellesalasb que bonitas piernas bonito día tengas mi gūera consentida besito Eres una ricura saludos mi gūera consentida", "Preciosa,bellas fotos y bellas vistas con el mar de fondo,disfruta con toda la actitud el verano un abrazo", "Tan bella...tenes luz propia, traspasas la pantalla del celular con tu luz...nunca dejes de brillar, dulce @michellesalasb!!! Quererte, Abrazo grande desde Argentina", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que Michelle Salas deja en claro que es una dama es porque nunca se ha metido en escándalos, es decir, a pesar de los chismes de la familia Pinal, ella siempre se ha mantenido muy aparte ante las peleas que hay actualmente, pues no le gusta colgarse de ello.

Además, ella es feliz compartiendo sus outfits además de compartir un poco más de como es su estilo de vida viajando por el mundo o llevando una vida mucho más fitness con la cual deja impactados a más de uno.