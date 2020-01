Michelle Salas confiesa lo que más le gusta de su papá Luis Miguel

Michelle Salas participó en una dinámica en el canal de YouTube "Hola!4U", que consistía en responder 100 preguntas en cinco minutos. Entre dichas preguntas no pudieron faltar algunas con relación a su famoso padre Luis Miguel. "El día de hoy estoy muy nerviosa y muy emocionada porque decidí unirme a una tendencia que se está usando mucho en Youtube. Son muchísimas preguntas en tan poco tiempo, así que voy a tener que ser superrápida porque no va a haber ediciones, no va a haber ningún tipo de trampa", comentó la modelo e influencer.

Una de estas fue cuál era la canción favorita de su padre, a lo que respondió que "La Incondicional". Otras de las preguntas a la bisnieta de Silvia Pinal fue sobre los atributos físicos que más le gustaban de su progenitor, "su carisma y sus ojos", aseguró.

La joven es muy reservada con respecto a la relación que tiene con su padre; hace dos años sorprendió a sus seguidores al publicar una foto junto a Luis Miguel, con motivo de su cumpleaños.

Por otra parte, a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, la hija de Stephanie Salas aclararó los rumores con respecto a tener una relación amorosa con el empresario con Alan Faena.

"El señor Alan Faena es, principalmente, amigo de toda mi familia, como un padrino para mí, alguien que admiro mucho y no tiene ninguna relación de otro tipo conmigo, como he publicado anteriormente, somos buenos amigos y tenemos proyectos profesionales importantes a futuro para ambas marcas por las cuales hemos trabajado y convivido estos últimos meses".