Michelle Salas cuenta su versión sobre la pelea con Frida Sofía

Michelle Salas, hijas del cantante Luis Miguel y Stephanie Salas, se había mantenido al margen de la pelea mediática que mantiene constantemente su tía Frida Sofía en redes sociales. Ahora decidió hablar abiertamente al respecto.

En una charla con el programa Suelta la Sopa, la bella Michelle Salas manifestó: “yo a Frida no la veo hace mucho tiempo porque no la he frecuentado en navidades, ni nada. Hace mucho no la veo, la verdad”.

Sobre si buscaría arreglar las diferencias con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, aseguró:

Si ella me buscara…es que sólo me busca en redes sociales. Se me hace raro, si me marcara por teléfono, sería diferente.

Asegurando que no le afectan las declaraciones de su joven tía, resaltó que de su boca nunca va a salir hablar mal de nadie y, sobre todo, si es su familia: "y es gente que es mi sangre y que quiero”.

Tras las polémica que provocaron estas declaraciones en redes sociales, Frida Sofía respondió: “Mis seguidores son más mi familia que esta lacra”. En sus Instagram Stories comentó: