Michelle Salas dice a Frida Sofía que ella es la favorita de Silvia Pinal

Michelle Salas no se quedó callada y por primera vez habló sobre el tremendo pleito que tuvo con su tía, Frida Sofia quien la tachó de ser hipócrita ante los fans, además de arremeter contra el resto de la familia Pinal, pues como algunos saben la joven no tiene buena relación con ellas.

"Yo no soy una persona rencorosa, yo la verdad creo que si algo define mi personalidad es que yo no soy rencorosa, pero bueno no sé, de mi boca no va a salir algo hiriente o algo malo hacia nada, yo no soy responsable de ella, yo no o sea yo puedo ser su prima es más ella es mi tía...", dice Michelle Salas.

Por si fuera poco Michelle bromeó con los medios y afirmó lo que Frida dijo en aquel entonces, fue que la rubia era la nieta preferida de Silvia Pinal, con quien lleva una excelente relación, pues lo han demostrado en cada momento que se les ve juntas, pero prefirió que todo quedara en broma ya que no quiere represalias de parte de la famosa cantante.

Por si fuera poco Michelle mencionó que este año se reunira nuevamente en la casa de su abuela junto al resto de las pinales debido a las fiestas navideñas por lo que dijo que sería una agradable sorpresa que Frida asistiera a la reunión a pesar del problema migratorio que tiene en Estados Unidos desde hace varios años.

Cabe mencionar que el pleito más reciente de Frida Sofía es con Chiquis Rivera, con quien se le fue con todo después de una reunión en Premios la Radio, donde la grupera le dijo a la hija de Alejandra Guzmán que le tuviera más respeto al líder del grupo Bronco, Lupe Esparza, quien fue defendido por la interprete de entre botellas.