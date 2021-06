Michelle Salas dolida y furiosa por como la representaron en la serie de Luis Miguel

Michelle Salas de 31 años de edad se encuentra molesta y dolida debido a que fue sexualizada, además de contar intimidades de su vida en la bioserie de su padre Luis Miguel.

Fue por medio de un mensaje donde la socialité mexicana se pronunció al revelarse asuntos personales que ella jamás ha ventilado, uno de ellos fue la supuesta relación que mantuvo con el exmánager de su padre, Alejandro Asensi.

Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el usó de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se conviviera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de está, dice parte del comunicado.

Y es que Michelle Salas deja en claro que a pesar de ser una figura pública, ella nunca ha contado detalles relacionados con su vida privada, mucho menos cosas que la liguen con Luis Miguel con quién tomó su relación después de varios años de distanciamiento.

Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija para terminar este capítulo de su historia, dice el mensaje que Michelle Salas compartió en sus historias.

Recordemos que Aracely Arámbula también fue la encargada de que Luis Miguel y su hija Michelle Salas se volvieran a reencontrar, pues al parecer ambas se llevaron muy bien cuando la primera fue pareja de su padre.

Cabe mencionar que Stephanie Salas también apoyó las declaraciones de su hija a quien siempre ha cuidado del ojo público.