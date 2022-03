Michelle Salas explica qué hizo para provocar en redes que le inventaran un embarazo

México. Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, provoca que en redes sociales refieran que está embarazada, cuando no es así, y ella explica el origen de tal rumor.

Michelle Salas, de 32 años de edad, estaría embarazada, comenzaron a escribir en redes muchos de sus fans principalmente, todo porque ella escribió antes que tenía un antojo desmedido por comer dúlces.

“Últimamente tengo un antojo de cosas dulces que no están entendiendo, o más bien yo no lo entiendo, porque yo nunca he sido como de cosas dulces, pero no, ¡no estoy embarazada!," escribió Michelle a en Instagram.

Además la nieta de la primera actriz Sylvia Pasquel y bisnieta de Silvia Pinal expresa también que no es la primera vez que se mal entiende algo parecido, puesto que en otras ocasiones años atrás ya han "inventado" lo mismo de ella.

Foto de Instagram

Michelle Salas fue reconocida públicamente por Luis Miguel como hija suya durante 2005, pero antes era llamada "la hija no reconocida de Luis Miguel", y fue concebida por el famoso cantante y por Stephanie Salas cuando esta tenía solamente 19 años de edad.

Michelle pocas veces comparte públicamente detalles de cómo ha sido su relación con Luis Miguel, y es una incógnita si es por decisión propia o porque él se lo haya pedido.

Michelle Salas tiene una carrera en el mundo de la moda, es diseñadora, modelo y youtuber también, por lo que ha estado presente en importantes pasarelas de moda en varios países.

Michelle estudió diseño en Nueva York, USA, y ha trabajado como modelo para marcas mundiales como Michael Kors, Carolina Herrera, Doce & Gabbana y Tommy Hilfiger, y también cuenta con su propia línea de diseños de ropa deportiva.