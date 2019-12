Michelle Salas habla de la filtración de las fotos con su novio

Michelle Salas reaccionó ante la filtración de una serie de fotos junto a su supuesto novio, el multimillonario Alan Faena. A través de las stories de su cuenta en Instagram la fashion blogger comentó: "llega un momento donde uno reflexiona muchas cosas, no es que no sea muy abierta, simplemente soy muy reservada en cuestiones de mi vida y tal porque siempre he querido proteger esa parte tanto de mi familia como mía".

La bella hija de Luis Miguel resaltó que llega un punto en que es cansado, "aunque no te importe y estés acostumbrado a que se te resbalen las cosas y tal, llega un momento en que es super cansado, y nadie lo veo así y todo el mundo es nada más ver el otro lado y es como siempre tener una opinión o juzgar o hablar mal".

Hace unos días Michelle Salas y su presunta nueva conquista, fueron captados por los paparazzis en plan romántico durante el Art Basel de Miami, donde no tuvieron ningún problema en besarse y acariciarse frente a otros asistentes.

La bisnieta de la actriz Silvia Pinal, pidió a todas las personas ponerse en sus zapatos. "Nunca he sido de platicar, pero creo que también sería padre ponerse en el lugar de la otra persona.