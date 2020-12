Estados Unidos.- La popular modelo e influencer, Michelle Salas, ha conquistado de nueva cuenta a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una atrevida fotografía en Instagram en donde la vemos posando de espaldas y luciendo una envidiable figura en un espectacular outfit.

Desde hace algunos meses, la hija de los cantantes Stephanie Salas y Luis Miguel, se ha vuelto una estrella de las redes sociales muy popular, pues podemos verla conquistando a la plataforma y en esta ocasión ha echado a volar la imaginación de sus fanáticos con algunas fotografías.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La joven lució una figura de infarto en un jogger en color verde y un body de cuello de tortuga con mangas largas en estilo tie dye, haciendo sus mejores pasos frente al espejo, por lo que parece estar haciendo una pasarela.

Mientras de fondo se escucha el tema 'Hood baby' de KBFR, la vemos mostrando sus mejores pasos de modelo, al puro estilo de Kendall Jenner, luciendo también un nuevo corte y estilo de cabello, esta vez es ondulado y de corte recto.

Momentos más tarde compartió una trilogía de imágenes luciendo fantástica, en la primera está de media espalda luciendo muy parecida a la modelo Gigi Hadid, después en cuclillas con una pose en tendencia y finalmente la fotografía que voló a Instagram, posando de espaldas y con el cabello recogido entre sus manos.

Posteriormente la vimos en un ouftit blanco deportivo, compuesto por un top, unos shorts altos y unos tenis deportivos, mientras de fondo se escucha 'Jump (for my love)' de The Pointer Sisters.

Michelle Salas hace volar Instagram con su nueva fotografía. Foto: Instagram

La modelo es ahora una mujer muy bien conocida en Instagram y es que con tremenda belleza que se carga cómo no ser el centro de atención y ni qué hablar sobre el físico que conserva gracias a estrictas dietas y rigurosas rutinas de ejercicio.

Como ya se ha dado a conocer, además de tener una carrera dentro de la industria del modelaje, Salas se ha vuelto una influyente mujer de las redes sociales, así como una inspiración para muchas jóvenes de su edad, donde supera el millón y 300 mil en seguidores.