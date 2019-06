Michelle Salas hereda cuerpazo de su bisabuela Silvia Pinal

Michelle Salas de nuevo está dando de que hablar y no por un escándalo, sino por el cuerpazo que heredó de su bisabuela Silvia Pinal, quien fue una de las mujeres más hermosas dentro de sus inicios en la Época de Oro del cine mexicano.

Y es que la hija de Sthepanie Salas dejó el pleito con Frida Sofía para tomar el sol mostrando cuerpazo en bikini una vez más dejando el claro que tiene la misma figura que la primera actriz, esbelta y de bellas piernas.

Con más de 38 mil likes la joven apareció con un traje de baño en color blanco y mostrando su espalda por lo que desató la locura pues como algunos sabrán la bella socialité siempre se ha encargado de mantener un cuerpo muy fitness pues no quiere caer en lo voluptuoso ni exagerado.

"Hermosa sin caer en lo vulgar", "Que cuerpaso eres una de mis consentidas con ese cuerpo hermoso y bien formada eres la numero 1", "Estas pero linda bella Michelle", fueron algunos de los mensajes que recibió Michelle.

Por si fuera poco Michelle siempre ha mostrado la admiración que siente por la matriarca del clan más famoso de México incluso le ha mostrado a sus fans los tips que aprendió de ella para que su rostro luzca perfecto.

Una de las cosas que más pavor me da es tener papada y mi abuela me enseñó un ejercicio que no sé si sirva, pero yo estoy haciendo por si las dudas y es básicamente abrir y cerrar la boca las veces que pueda, dijo Michelle en uno de sus blogs por YouTube.

Cabe mencionar que Michelle es una celebridad en redes sociales donde comparte tips de belleza y tendencias de moda dándose a conocer cada vez más en este mundo que le fascina desde que era una niña.

Por otro lado su prima Frida Sofía dejó atrás el pleito con ella y su madre Alejandra Guzmán para enfocarse en su carrera como cantante la cual está despuntando de buena manera.