Michelle Salas, hija de Luis Miguel, comparte foto junto a su medio hermano Daniel

Daniel Gallego Arámbula, uno de los hijos que la hermosa actriz de telenovelas Aracely Arámbula tuvo con el cantante Luis Miguel, cumplió 12 años de edad. A través de las stories de su cuenta en Instagram, "La Chule" compartió algunos videos donde mostró la decoración de la fiesta de cumpleaños de su hijo menor, la cual se llevó a cabo en su hogar y a la que asistieron los amigos más cercanos de su pre-adolescente.

"Feliz cumpleaños para mi príncipe Dani, llegaste en un día muy hermoso y especial, celebrando la bendición que eres", expresó la protagonista de la telenovela "La Doña" de Telemundo, donde interpretó a "Altagracia Sandoval".

Aracely Arámbula no fue la única compartir sus felicitaciones a su hijo Daniel en redes sociales; la modelo e influencer Michelle Salas publicó una inédita fotografía junto a su medio hermano, acompañada por un lindo mensaje:

Hoy está de cumpleaños mi Dani precioso, ¡wow 12 añotes ya! Que ya no pase el tiempo tan rápido, que ganas de verte. Te quiere, tu hermana Mich.

Esta fotografía y este mensaje han causado mucha ternura entre sus miles de seguidores, así como en los fans de la actriz y del llamado "Sol de México". Como muchos sabrán, Michelle Salas es fruto de la relación que tuvo Luis Miguel con la actriz mexicana Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel, primogénita de la gran diva Silvia Pinal. (Aracely Arámbula y Luis Miguel, la bella historia de amor que terminó en una demanda por la pensión de sus hijos).

Con esta imagen, la sobrina de la cantante Alejandra Guzmán demuestra que aunque no ve muy seguido a sus medios hermanos Daniel y Miguel, ha sido parte de sus vidas y cuando están juntos, pasan momentos maravillosos.

Por otra parte, en una reciente entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, Aracely Arámbula (originaria de Chihuahua, México), manifestó que su historia de amor con Luis Miguel Gallego Basteri, la compara con la película "Titanic" protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Mucho se ha dicho que en la segunda temporada de "Luis Miguel: la serie", una producción de Netflix, será contada dicha historia entre el intérprete y la actriz.

"Fue una historia de amor tan linda que ni se la podrían creer, sería una historia así como la del 'Titanic'. No tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo; es algo tan lindo que me gustaría que lo contaran tal cual es. Yo creo que me correspondería a mí y a él. No sé quién lo va a hacer, pero si lo van a hacer que lo hagan bien".

Asimismo mencionó que sus hijos nacieron de un amor muy grande: "tengo tantas fotos, me gustaría que la serie se acabara antes de mí pero sino que lo hagan tal cual. Los escritores siempre meten fantasía, drama y de morbo, a mí me encantaría que lo hicieran lindo".