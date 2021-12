Michelle Salas, hija de Luis Miguel, comparte su sentir ante la salud de su bisabuela Silvia Pinal

Michelle Salas no pudo pasar la Navidad con su familia.

Michelle Salas manifestó que vivimos un momento crítico, lleno de incertidumbre ante la pandemia y lo único que queda "es abrazarnos bien fuerte y valorar más que nunca cada segundo que tenemos para estar vivos, para aprovechar y decirle a los nuestros, a los que todavía tenemos la fortuna de tener, lo mucho que los queremos, que siempre estaremos ahí y que no están solos por muy lejos que se sienta que estamos".

Aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos, es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí.

La influencer de 32 años de edad y originaria de la Ciudad de México, comentó que a veces al decir "todo pasa por algo", en el fondo de su corazón hubiera querido que fuera diferente y que en esta Navidad, no encontraba las palabras adecuadas, "ya que hay un pequeño vacío en mí".

A través de sus redes sociales su bisnieta Michelle Salas , compartió un mensaje con motivo de la reciente Navidad, externando haber tenidos sentimientos encontrados al no poder estar junto a su bisabuela , una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano.

Los integrantes de la familia Pinal se mantienen al pendiente de la salud de la matriarca, la gran actriz Silvia Pinal de 90 años de edad, quien hace unos días fue hospitalizada a causa de una hipotensión y arritmia cardiaca . Asimismo se informó que estando en el nosocomio fue sometida a unos estudios y dio positivo a Covid-19 y gracias al contar con sus vacunas contra este virus, no ha tenido síntomas fuertes.

