Michelle Salas, hija de Luis Miguel, pone en su lugar a quienes se burlaron de su aspecto físico

La hermosa modelo e influencer Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel, aunque nunca ha mantenido en secreto que ha recurrido a unos arreglos estéticos en su boca, recientemente hizo uso de sus redes sociales para responder a todas aquellas personas que le escribieron comentarios nada agradables sobre su aspecto físico y que además se burlaron de un supuesto nuevo retoque en esa zona de su cara.

Toda mi vida he estado rodeada de comentarios y de lo que la gente opina y de qué tal. Digo esto, no necesariamente por algo personal mío, porque, como les repito, yo ya estoy acostumbrada y la verdad es que, hoy en día, no me afecta. Lo digo, por lo siguiente: número uno, si a mí no me afecta es una cosa, pero, esta misma gente va y deja sus comentarios tóxicos a lo mejor a otra persona, que a esa persona sí le afecta.

La primogénita de Luis Miguel manifestó en las stories de su cuenta en Instagram que esta situación no era nada bonita, "no se me hace padre que la gente tenga tiempo y una toxicidad tan extrema, si no tienes nada bueno qué decir, entonces brother, ponte a coser o no sé, cocina, vete al cine, bueno, ahorita no se puede ir al cine, vete a ver una película con tu novio, marido, amante, lo que sea".

Michelle Salas recibió comentarios como este en un video que publicó donde la estaban maquillando: "¿qué te hiciste en la boca? ya déjate de inyectar, pareces travesti". La hija de Luis Miguel aseguró que el cambio en su rostro se debía a un efecto de la cámara y no a un tratamiento en sus labios.

"Se los digo porque me llamó la atención que el otro día hice un reel y, de hecho, ahorita el que acabo de subir también es el mismo rollo, ¿no?, de: '¿qué te hiciste en la boca? ya déjate de inyectar, pareces travesti', porque además ese mismo día había tenido fotos, full on make up, contouring, además de un filtro, que se los voy a compartir porque ya veo que, de verdad, hay mucha gente que no ha descubierto el mundo de los filtros".

Por último la bisnieta de la actriz Silvia Pinal, pidió respeto a la gente y dejar vivir a los demás como quieran. "Bueno, para ya no dedicarle tanto tiempo a este tema y a esta gente, solo me pareció importante comentarlo una vez más, porque lo he comentado 508 mil veces, anteriormente. Lo único que quiero decir, si Juanita Pérez o quien sea mañana se quiere arrancar la cara y ponerse la de Blanca Nieves, pues eso es problema de ella, o mío, o de quién sea".

Yo creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a nadie y si tienes tiempo para eso, realmente es que tu vida, no sé, te sobra mucho tiempo. Fin del comunicado, vive y deja vivir, eso creo que es súper importante, para mí, para todos, para el mundo.

Luis Miguel un príncipe azul, de acuerdo con Erika Buenfil

Por otra parte, en una reciente emisión del programa Netas Divinas que se transmite por Unicable, la actriz Erika Buenfil contó algunos detalles del breve romance que tuvo con el cantante Luis Miguel, por allá a inicios del año 2000. De acuerdo con la llamada "Reina de TikTok", Luismi "es un caballero en toda la extensión de la palabra.

Es perfeccionista, muchísimo, pero sí lleva una continuidad perfecta en parte del galanteo, si se dice así la palabra; de la conquista. Todo el momento parece que estás en un videoclip; no puede ser. La iluminación perfecta, el recibimiento perfecto y al fondo el príncipe azul, lo hace todo muy bien, esa parte del galanteo de la conquista.

Erika Buenfil recordó un lindo detalle que Luis Miguel tuvo con ella en una escapada que se dieron al puerto de Acapulco, Guerrero. "El elemento sorpresa es que todo el tiempo está escuchando lo que comentas para sorprenderte. Lo que platicas, lo que escuchas, tu música favorita. Recuerdo que fui a Acapulco, fui a una de sus casas y me dicen que ya venía el señor por mí. Bajo una escalera, pensé que venía alguien con él, y lo veo en un coche blanco recargado con una camisa blanca".