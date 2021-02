Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, será operada: "Estoy nerviosa, todo va a estar bien."

México. Michelle Salas, quien es bloguera y es hija de Luis Miguel, y bisnieta de Silvia Pinal, será operada: "Estoy nerviosa, pero todo va a estar bien", comenta al respecto de su operación en Instagram, donde escribe cómo se siente a días de ser intervenida.

Michelle Salas, originaria de Ciudad de México, tuvo un accidente en las montañas de Vail, Colorado, y resultó con una lesión en el ligamento de la rodilla, y después de ser atendida, los médicos le comentaron que tendría que someterse a una operación cuya recuperación tardará varios meses.

Con el tema del accidente he estado mentalizándome, tratando de ver el lado positivo. He avanzado bastante bien, he estado un poco más deshinchada, pero eso no quita que me tenga que operar, por lo que he empezado con los ejercicios que tengo que hacer para prepararme”, comenta en Instagram.