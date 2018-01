Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, cada vez más bella

Michelle Salas, hija de la actriz y modelo Stephanie Salas, y del cantante Luis Miguel, luce su belleza y juventud en todo su esplendor a través de las redes sociales.

Sonriente, serie, y en todos los ángulos, Michelle luce sencillamente hermosa en cada imagen que se toma.

La joven es hija de la modelo y actriz Stephanie Salas y de Luis Miguel; además de ser nieta de Silvia Pinal, y se abre camino en el mundo de la moda internacional.

Vintage postcards from Acapulco ���� Una publicación compartida de ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs (@michellesalasb) el Ene 2, 2018 at 1:20 PST

Pero pese a los apellidos que ostenta, y a la dinastía televisiva a la que pertenece, Michelle se ha abierto camino en el mundo de la moda a través de su estilo, particular carisma y al impulso que ha ganado a través de YouTube con el canal “Hola!4u”.

Michelle Salas sufrió bullying por ser hija de Luis Miguel.

La rubia ahora es reconocida como un referente en temas de moda, y su talento y dedicación la han llevado a ser imagen de marcas mundialmente conocidas como Dolce & Gabbana, Chanel y Cartier, entre otras.

En reiteradas ocasiones Salas ha dicho que aunque está preparándose en temas de actuación, no es esta la profesión que le apasiona.

En distintas ocasiones ha afirmado que está interesada en tener un programa de televisión dedicado al mundo de la moda. Ya que también posee un blog en donde hace reseñas sobre las actividades más relevantes de las pasarelas como los famosos desfiles en Milán, París y Nueva York.

Más sobre Michelle Salas...

Hija de Luis Miguel lo estaría "estafando", acusa ex de él.

Desirée Ortiz, expareja de Luis Miguel, declaró recientemente a un medio internacional que la hija del famoso cantante estaría abusando económicamente de él.

El budismo y sus principios... ‘Que mis manos siempre sean generosas para dar, apoyar y ayudar; que mi corazón siempre esté dispuesto a escuchar mi consciencia espiritual; que mi boca pronuncie palabras de amor y bondad que animen y sanen. Que en todo momento sienta y exprese mi amor a la humanidad����. ���� Una publicación compartida por ������ DESIREE O SALSWACH������ (@desireeosalswach) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 1:18 PDT

En declaraciones, Desirée señala que le quitaba su dinero, por tal motivo, el cantante se alejó de su primogénita. No obstante, su abuela Silvia Pasquel la defendió de la conductora venezolana.



Pasquel aseguró que su nieta está triunfando como blogger en el medio de la moda y ya la han invitado a importantes eventos. Además, Michelle Salas ha tenido la fortuna de estar en pasarelas de famosas firmas.

"Ella (Michelle) no tiene necesidad de hacer esas cosas, tiene mucho trabajo, está en las mejores pasarelas del mundo, y trabaja con las marcas más importantes del momento." Luis Miguel y Desirée. Foto: Twitter

Luis Miguel, por su parte, no ha emitido declaración alguna sobre la acusación de Desirée Ortiz contra su hija, ya que está enfocado en su nuevo material discográfico y su nuevo sencillo; además, está al pendiente de su serie autobiográfica de Netflix que se estrenará el próximo año.

Tampoco su hija Michelle Salas ha comentado algo sobre las declaraciones de la venezolana, porque su agenda no le da respiro alguno.

Michelle Salas ya vive junto a su novio Danilo.

Doña Silvia Pinal confirmó hace unas semanas que su famosa bisnieta Michelle Salas, continúa formalizando su relación sentimental con el venezolano Danilo Díaz.

Summer uniform ���� Happy Sunday loves! What's your plan later? . . Uniforme de verano ���� Feliz Domingo amores! Que planes tienen más tarde? Xx Una publicación compartida por ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs (@michellesalasb) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 7:23 PDT

Tras presentarlo con su familia y darles a conocer el romance que ha mantenido por 8 meses con el empresario, la joven bloguera tomó una importante decisión para estar al lado de su novio.

“No la he visto porque está en España, está viviendo en España con el novio. Los dos están muy entusiasmados, entonces no sé nada de ella, por su mamá (Stephanie Salas) sé de repente algunas cosas, que está muy bien y eso me da mucho gusto”, dijo Doña Silvia en entrevista para el programa "Hoy".

������ #livewhatyoulove Una publicación compartida por ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs (@michellesalasb) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 8:19 PST

La primera actriz comentó que Danilo cuenta con toda la aprobación de la Dinastía Pinal.

“Es una gran satisfacción ver que son buenos, que son sanos, que les va bien, que tienen capacidad para hacer lo que quieren hacer, son cosas que ellos mismos han logrado y yo pues estoy contenta”.

Finalmente, Silvia Pinal confesó cuándo podría reunirse con el cantante Luis Miguel, padre de Michelle.

“No, nunca. Yo sí lo haría pero él no se atreve, él siempre me ve de lejecitos. Sabe que yo lo quiero, y eso me basta, es padre de mi bisnieta que quiero mucho y para mí eso me da mucho gusto”.

Exconcursante de Exatlón es operada por embarazo extópico.

Shira Casar asegura que no sabía del embarazo.

Shira Casar, exparticipante del reality show Exatlón, fue operada de emergencia unos días después de salir del programa, por un embarazo del que no tenía conocimiento.

No te preocupes por caer, hasta el sol cae y vuelve a levantarse cada día. Una publicación compartida por ������SHIRA CASAR Oficial������ (@shiracasar) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 8:38 PDT

En entrevista para el diario Basta!, Casar explicó que tuvo un embarazo ectópico, es decir, que el producto de implantó en la trompa de Falopio y creció durante dos meses.





"Tuve un embarazo ectópico de dos meses, por eso andaba tan chillona en el programa de Exatlón, el producto se implantó en la trompa. Ni yo sabía que estaba embarazada, lo bueno es que fui la primera expulsada. Si me quedo hasta me podía morir", reveló.

#makeuptutorial #makeupartist #makeup #makeuplover #maquillista #maquillistaprofesional #maquillistacdmx #maquillistagdl #maquillistasmexico Una publicación compartida por ������SHIRA CASAR Oficial������ (@shiracasar) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 7:01 PDT

Casar aseguró que no se siente tan afectada dado que no tenía conocimiento del embarazo, pero que se siente triste porque perdió una trompa de Falopio. Sin embargo, aseveró que no tendrá problemas para ser madre su así lo desea en el futuro.



"No estoy tan afectada porque realmente ni yo ni la producción sabíamos que estaba embarazada, estos embarazados no se dan, realmente el producto se implantó al inicio de la trompa de la Falopio y creció de dos meses."

La joven se casará este fin de semana por lo civil.

"Me siento triste porque perdí una trompa. De mis ovarios estoy bien, pero debo ser cuidados, no quiero vivirlo de nuevo."

"Que adopten perritos", dice Laura Zapata sobre parejas gay.

Laura Zapata fue cuestionada recientemente sobre las recientes declaraciones que dio Yuri sobre su desacuerdo con la adopción homoparental, a lo que la actriz opinó que cada quién es libre de decir lo que piensa.

�� @lordpatula me hizo está hermosa fotografía !!! Regalito !! ������ Una publicación compartida por Laura Zapata (@laurazapataoficial) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 1:22 PDT

En entrevista con Radio Fórmula, lamentó que ahora la gente sea criticada por expresar su parecer sobre diferentes temas, y consideró que en estos tiempos cada quién es libre de decir lo que le plazca.

“Es un tema delicado porque se me van a la yugular, parece que uno no puedo decir sus pensamientos, creo que cada quién se puede rascar con la manita que quiera, con la manita que le guste, con la manita que tenga a la mano”, expresó.

Sobre la adopción homoparental, reiteró su respeto a la comunidad gay, pero enfatizó que estas parejas no pueden ir en contra de la naturaleza.

Laura Zapata. Foto: Twitter

“Entre cuatro paredes cada quién puede hacer de su vida un papalote. Creo que las parejas gay, a quienes respeto profundamente, por naturaleza de su relación, pues no pueden tener hijos, porque un hombre no puede preñar a un hombre ni una mujer puede preñar a una mujer, entonces hay que obedecer las leyes de la naturaleza”, dijo.

Zapata enfatizó que las parejas homoparentales sí pueden adoptar, como por ejemplo perros, gatos, pájaros o peces, pero no niños, pues consideró que éstos tienen derecho a tener una mamá y un papá.

“Las parejas gay si quieren adoptar pueden adoptar perritos, gatitos, pajaritos, pececitos, periquitos, pero es derecho de los niños tener un papá y una mamá”.

Finalmente la actriz pidió no ser condenada por decir lo que piensa sobre este tema que ya le ha traído problemas con actores como Felipe Nájera.