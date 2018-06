Michelle Salas lanza ¿clara indirecta a su padre Luis Miguel?

La modelo Michelle Salas compartió en YouTube cómo celebró su cumpleaños y dejó entrever, que hablaba de Luis Miguel en su declaración.

Michelle, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, celebró su cumpleaños hace una semana en compañía de su familia y unas amigas, por lo que compartió un clip en su canal de YouTube para hablar de este festejo y otras cosas personales.

Entre lágrimas, Michelle Salas reveló que el 2018 ha sido un año difícil por todo lo que ha pasado a su alrededor y, aunque no dio detalles, en algunas declaraciones podría referirse a los hechos mostrados en Luis Miguel: La Serie.

En verdad este año ha sido fuerte, ha habido cosas que me han dolido mucho, que me han sorprendido mucho, que me he dado cuenta de realmente la gente a lo que va.