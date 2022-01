Michelle Salas no la pasa nada bien y revela por qué se siente "destrozada por dentro"

México. Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y de Luis Miguel, no la ha pasado nada bien en los últimos meses y en sus historias de Instagram comparte los motivos.

"Destrozada...", así es como dice sentirse Michelle Salas, quien hace un recuento de cómo ha sido su vida últimamente y reflexiona sobre lo complicada que su vida ha sido en los últimos meses.

Michelle, de 32 años de edad, se sincera con sus fans en redes sociales y les dice que las últimas semanas han sido inmensamente duras para ella y por eso tuvo que dejar incluso las redes sociales durante varios días.

"No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro. El 2021 ha sido un año que me ha puesto muchos obstáculos. Me rompí el ligamento, perdí a un ser muy querido, la salud de uno de mis familiares más cercanos estuvo en riesgo y ahora mi amor. Mi gatito Valentino.”

Michelle, bisnieta de Silvia Pinal, dijo sentirse triste porque a su gatigo lo estaban operando de un tumor en la lengua y pidió a sus fans oraciones para que pronto se recuperara. “Ese gatito ha sido mi compañero de vida por 8 años, mi mejor amigo, es el que más quiero."

En varios portales de noticias se comparte que Michelle estuvo en México de vacaciones y pretendía visitar a su bisabuela Silvia Pinal, pero no fue posible debido a que la primera actriz se contagió de Covid-19.

Michelle Salas ha destacado en la industria de la moda, puesto que es modelo y diseñadora, además influencer, y gracias a ello ha podido viajar por ditintos países del mundo y a través de sus redes sociales documenta cada paso que da profesionalmente.

Durante 2005 Michelle declaró a una revista de sociales estar enfadada por ser vista únicamente como "la hija no reconocida de Luis Miguel” y desde entonces se colocó como una de las figuras más seguidas y ha sido objeto recurrente de la prensa del espectáculo.

Salas estudió diseño en Nueva York y ha colaborado con firmas como Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger o Michael Kors y hasta realizó una pasantía en Carolina Herrera.