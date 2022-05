Michelle Salas por querer lucirse en Cannes sufre penosa caída

Michelle Salas de 32 años de edad, causó revuelo hace unos días al llegar al festival de Cannes con su espectacular vestido en color plata y negro, además de un recogido de cabello con el cual deja en claro que es una experta en la moda, pues desde muy pequeña la joven se ha interesado por ese mundo del cual es parte.

Como era de esperarse, Michelle Salas compartió las mejores fotos de su outfit donde brilló al máximo, pero antes de llegar al evento las cosas se complicaron para la hija de Luis Miguel, quien decidió grabar un video donde se le ve caminando por un pasillo de lo más elegante, pero cuando estaba a punto de terminar la rubia tropezó.

En el video se puede ver como coquetea para la cámara de una manera glamorosa como solo ella sabe, pero al parecer el largo del vestido hampón o la misma zapatilla fue lo que provocó la caída de la chica, quien lejos de ponerse mal lo tomó con un humor, pues es consiente de que los accidentes pueden pasar en cualquier momento.

"Es un accidente, no es para mofarse, siempre haciendo de algo pequeño un drama", "A quien se le ocurre correr con vestido largo ..pobrecita", "¿Qué se hizo en la cara? ya no se parece a la Michelle bonita que conocíamos de México, ya no se parece a su Papa!!!", "No se ve mal pero tampoco se ve bien", escriben las redes sociales sobre la bisnieta de Silvia Pinal.

Para quienes no lo saben Michelle Salas desde muy joven se fue de México para empezar su sueño como modele, además de ser una blogger muy popular en redes sociales donde ha compartido su estilo de vida, el cual muchos consideran el de una verdadera socialité quien comparte fotos y videos de como es su día a día.

Otra de las cosas por las esta joven es elogiada es por no meterse en escándalos como los ha tenido el resto de la familia Pinal y es que ella siempre se ha deslindado de los problemas familiares, ya que no es una mujer de escándalos.