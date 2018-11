Héctor Soberón demandaría a Michelle Vieth por difamaciones

Vaya revuelo causó la actriz Michelle Vieth en una entrevista con el Programa Hoy; y no es para menos, ya que aseguró que cuando tenía una relación amorosa con Héctor Soberón, él salía al mismo tiempo con Grettell Valdez quien salió embarazada, sin embargo, el también actor le habría pedido que abortara.

Luego de la controversia que se causó el abogado de Héctor Soberón, José Burguette, salió en defensa del actor y aseguró que ya se prepara una demanda contra Michelle Vieth: “hemos analizado todas las entrevistas y declaraciones que ha dado la señora y creo que en unos días vamos a tener una determinación si se actúa o no judicialmente.

El abogado también comentó que Héctor Soberón está un poco consternado ante lo comentado por su exesposa Michelle Vieth, sobre todo por “la afectación que pueda tener sus nenas y esposa. Él está tranquilo”. José Burguette reveló que la demanda sería por daño moral y quedaría fuera el nombre de Grettell Valdez en este asunto.

Respecto a que si Héctor Soberón es una persona violenta tal como lo afirma Michelle Vieth, su abogado contó que como amigo que es desde hace años del actor, afirma que jamás le ha visto un episodio de agresividad, por lo menos ninguno que haya presenciado.

Héctor no bebe, no toma, no fuma, es deportista. No lo digo como su abogado sino como su amigo.