Michelle Vieth y las cirugías estéticas que se hizo en su vida

La actriz Michelle Vieth considerada uno de los talentos juveniles en la década de los noventas en las telenovelas, reveló que su belleza sigue intacta gracias a varios factores uno de ellos las cirugías plásticas.

De acuerdo con la famosa y Tv Notas no está arrepentida de someterse al bisturí para corregir o aumentar su belleza, pero recalcó que solamente se ha hecho un arreglo en su vida.

"No tengo problema en compartir lo que me hago porque al final de cuentas todos queremos lucir bien, mi base es la alimentación, tengo 4 hijos y quiero ver a nuevas tecnologías para probar, yo solo he tenido como operaciones, mis cesáreas, de ahí en fuera lo único que me hice fue reafirmar el busco", expresó.

La actriz también reveló que este año saldrá un documental donde hablará de cosas que nadie sabe, y es que desde hace unos meses la famosa volvió a regresar a la pantalla chica tras varios años de ausencia.

Recordemos que Michelle Vieth, se fue de México debido al video sexual que protagonizo hace varios años, donde supuestamente también está implicado su exesposo Héctor Soberón.