Miembro de BTS podría regresar al grupo tras recuperarse de una cirugía

Uno de los miembros del grupo coreano BTS podría reintegrarse en la brevedad a las actividades con sus compañeros, luego de haber sido sometido a una cirugía.

Siendo uno de los grupos de mayor fama internacional en este momento, BTS cuenta diariamente con una agenda muy apretada, y aunado a las complejas coreografías que realizan en cada una de sus presentaciones, es de esperarse que a alguno de los miembros esto le cobre la factura.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se trata de Yoongi, conocido también como Suga, quien a inicios del mes de noviembre anunció su retiro de los escenarios y de la agrupación temporalmente, para someterse a una cirugía de hombro y tener un periodo de recuperación tranquilo.

Es sabido por los más fieles ARMY, que Suga padece desde hace varios años un problema con su hombro izquierdo que constantemente le provocaba intensos dolores, especialmente luego de los conciertos de BTS, en los que el grupo realiza coreografías bastante enérgicas.

Recientemente, Suga había dado a conocer que su hombro nuevamente estaba causándole molestias, pero que se encontraba bien y recuperándose.

Sin embargo, al poco tiempo, el 3 de noviembre, se dio a conocer que el cantante estaría entrando al quirófano para atender el problema de raíz, por lo que estaría ausente de la agenda que el grupo lleva hasta recuperarse por completo.

Pero al parecer la recuperación fue bastante rápida para Suga, pues todo parece indicar que pronto estaría reintegrándose a las actividades de BTS, y que las ARMY que tanto extrañaban verlos juntos al fin lo tendrían de vuelta.

Se trata de la grabación de un comercial en el que la agrupación participa, y en el que Suga se reunió finalmente con el grupo luego de casi un mes y medio de no estar presente.

Actualmente, no se ha hecho públicamente un anuncio oficial de que el miembro de BTS estaría volviendo a los escenarios de lado de sus compañeros, pues algunos fanáticos especulan que se trata tan solo de la grabación del comercial y no una reintegración por completo.

Mientras que algunos de los ARMY se han mostrado bastante contentos con el posible regreso de Suga, otros han expresado su preocupación por el estado de salud del cantante, pues consideran que su regresa es aún muy pronto y necesita de más tiempo para recuperarse.

Otros, aseguran que la aparición del miembro en las actividades del grupo no es motivo de preocupación, pues de momento se trata tan solo de una grabación que no requiere de mucho esfuerzo físico, y que no significa que este se reintegre oficialmente.

Mientras que la agrupación o la compañía discográfica no confirme si se trata de un regreso oficial o no, los ARMY seguirán esperando que Suga se recupere para poder volver a los escenarios, pues de él no se han dado muchas actualizaciones respecto a su salud y si su hombro se encuentra completamente recuperado.

Con o sin Suga, BTS se ha mostrado bastante fuerte dentro de la industria musical, pues tanto su nuevo álbum como el sencillo ‘Dynamite’, se ha colocado bastante bien en las listas de popularidad y ha roto records en YouTube, por lo que una vez que la agrupación esté completa seguramente seguirán cosechando muchísimos más éxitos.