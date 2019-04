Miguel Bosé furioso con la producción de Pequeños Gigantes

Miguel Bosé se encuentra en el ojo del huracán una vez más y es que se dio a conocer que tiene problemas con algunos miembros de la producción de Pequeños Gigantes.

Resulta que el español no está muy de acuerdo con las decisiones que toman los coaches con los participantes a la hora de ensayar, además se dice que no hay un estabilidad a la hora de tomar decisiones.

"Ha sido un poco complicado el trato de Miguel Bosé con la producción de Pequeños Gigantes, mira no es tanto Miguel, si no la gente que lo rodea, has de cuenta que lo citan que le dicen 'oye por favor vamos a grabar a las once y de pronto quieren como adelantar un poquito", expresó Pepillo Origel.

Recordemos que no es la primera vez que el cantante se molesta con algunos miembros y es que cuando el productor los invitó cenar días antes del estreno, Miguel se molestó con una periodista que grabó el íntimo momento marchándose del lugar.

Cabe mencionar que es uno de los mejores jueces del programa ya que tiene buena relación con los pequeños a quienes apoya en todo momento, pues como todos saben el artista también es padre.