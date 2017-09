Miguel Bosé muestra el rostro de sus hijos ante extorsión

Desde que nacieron sus cuatro hijos, Miguel Bosé se ha encargado celosamente de proteger la identidad de cada uno de ellos.

Pero esta vez no pudo evitar mostrar los rostros de los niños, debido a la supuesta vulneración de delincuentes cibernéticos.

Diego y Tadeo de 6 años, Telmo e Ivo de 5, son los nombres de los pequeños que durante años han aparecido de espaldas en las fotos, todo con el fin de que los medios no los conozcan.

Y por eso, tras semanas de lucha, contra la extorsión de quienes habrían hackeado su correo, el cantante español se decidió a mostrarlos.

A través de sus redes sociales, Miguel Bosé compartió el siguiente mensaje:

“Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso. Están tratando la venta del material a terceros”.

Agregó que por esa razón y para interrumpirle el negocio a su agresor: “ me veo obligado a hacer esto y a mostrar las identidades de mis hijos que desde su nacimiento he protegido tanto y mantenido en anonimato”.

“Espero que, no obstante esta decisión forzada, la discreción hacia los menores de mi familia siga siendo respetada por todos como hasta ahora se ha hecho. Gracias”, finalizó el cantante español.

Los hackers pedían a Miguel Bosé una cantidad de 60 mil dólares (37 millones de pesos) o venderían las fotografías de sus hijos a diferentes publicaciones para que sean difundidas en el mundo entero.

Asegura que el pasado 7 de agosto recibió varios correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en los que le exigían que pagara la cantidad de 60 mil dólares por unas imágenes del verano de 2016 en las que aparecía con sus cuatro hijos, en el parque Disneyland Anaheim de Los Ángeles, California.

De acuerdo con la información que publica El Español, Bosé aceptó la invitación para figurar como imagen comercial, pero exigió que a sus hijos no se les viese la cara y por eso fueron fotografiados solo de espaldas.

El propio cantante difundió la imagen en su cuenta de Instagram.

Horas después recibió otro correo desde una dirección distinta:

“Señor Bosé, tenemos entendido que una reportera entró en comunicación con usted en relación a unas fotos que estamos queriendo vender a esta publicación, si tiene una mejor oferta, tenemos una oferta inicial de 60K USD (60 mil dólares) por todas las fotos. Eso nos ofrece, tenemos más fotos estas de Disney, otras en un jardín, usted diga qué quiere hacer…”.

La noche del 7 de agosto recibió el primer mail, que decía:

“Estimado Miguel Bosé Le escribimos en relación a unas fotos que nos hicieron llegar a nuestra redacción que intentan vendernos y a ver si nos daría la misma entonces considerar comprar las fotos”.

Este segundo remitente todavía tuvo tiempo para apremiarle por medio de otro email: “Queremos una respuesta rápida”.

Cuando cada uno de sus retoños nació, el artista sólo ofreció detalles sobre sus nombres y de quienes serían sus padrinos, que no podrían ser otros que Ricky Martin y el cantante colombiano Juanes.