Miguel Martínez graba telenovela en su tierra

Mazatlán.-El joven actor Miguel Martínez es otro de los personajes que se suma al elenco de la telenovela Hijas de la luna, que desde el pasado lunes inició grabaciones en Mazatlán. El actor, originario de Guasave, aseguró sentirse contento de grabar por primera vez en su tierra, Sinaloa, donde se ha sentido en casa, apapachado y querido por toda la gente.

Miguel Martínez en la Machado. Foto: Maribel Arredondo.

Su personaje

Miguel da vida a Todo Mundo, un dinámico bloguero muy al estilo mazatleco. “Este personaje es todo un reto, es muy diferente a lo que he hecho, es muy dinámico, no es un galán y tampoco intenta aparentar nada, es todo un mazatleco”, dijo.

Miguel Martínez y Omar Fierro en als grabaciones de la novela Hijas de la luna en La Machado.

Aprendizaje

En una de las escenas, Miguel trabaja al lado del actor Omar Fierro, de quien aseguró ha aprendido bastante cosas. “El trabajar con personas importantes, como Omar Fierro, es una bendición. Son personas que tienen muchos años en esto y me siento feliz”.

Prepara disco

A la par con su carrera de actor, Miguel señaló que para el año entrante pretende realizar un disco aquí en Sinaloa, con norteño-banda, y además está escribiendo algunas canciones para esta telenovela. “Si Dios quiere, en 2018 empiezo a grabar mi nuevo disco. Ya estoy en pláticas con Horacio Palencia, Joss Favela y Luciano Luna. Seguramente, en mi disco vendrán temas de ellos”.

Mundito

Parte importante del personaje de Todo Mundo es su hijo Mundito, representado por el pequeño José María Nieto Gutiérrez. Para el pequeño, esta no es su primera participación en un melodrama. La primera vez fue en Papá a toda madre, donde su personaje era un niño autista. El actor, originario de la Ciudad de México, compartió sentirse feliz de su papel en la telenovela.

Todo mundo y Todo munditto, personajes de Hijas de la Luna.

“Me siento muy contento con este logro, porque es algo que yo quería desde hace tiempo, y espero avanzar más, porque me gusta mucho la actuación, y espero que mis papás también se sientan felices por este logro. Me gusta la actuación, porque es como una diversión, pero también me gustaría estudiar una carrera cuando sea grande”.