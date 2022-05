Miguel Paredes sigue avanzando en La Voz Kids

Su pasión por la música han llevado a Miguel Paredes a luchar por sus sueños y seguirá en ello hasta lograr convertierse en el ganador de La Voz Kids. El concordense de 12 años ha mostrado un gran desempeño dentro del reality show siendo parte del equipo de Mau y Rcky. La prueba más visibe fue que logró vencer a sus compañeros Rodolfo y Jairo, con la brillante interpetación del tema A donde vamos a parar, de Marco Antonio Solís.

En la plática vía telefónica que Miguel tuvo para EL DEBATE, aún pudimos percibir la misma alegría con la que recibió la noticia de haber sido el triunfador de la batalla, pero también dijo que estaba seguro que la ganaría.

Ardua preparación

Sobre cómo fue su preparación para salir al escenario y enfrentarse a la batalla, Miguel confesó que aunque todo es muy rádido y sólo tienen poco tiempo para apenderse la canción, se sintió contento con el resultado.

“Al inicio nos habian dado la cancion Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz, pero en los últimos ensayos Mau y Ricky decidieron cambiarla porque mis compañeros no se la habian aprendido, así es que en un dia me aprendí la cancción de Marco Antonio Solís y pasó lo que tenia que pasar”.

La Voz Kids, es un sueño hecho realidad.

Hoy precisamente se cumple un mes de su llegada a La Voz Kids, de vivir también una nueva experiencia que ha cambiado su vida y de conocer a nuevos amigos, pero sobre todo de aprender de la mano de sus coach Mau y Ricky, con quienes se ha sentido bastante feliz.

“En La Voz Kids he aprendido mucho, he conocido a nuevos amigos a quienes respeto y con mis coach he hecho muy buen equipo, me siento feliz y con mucha confianza al hablar con ellos. Se siente bonito estar entre famos, pero lo que mas me da nervios es estar frente a los cincos coach, pero se me van quitando, mientras voy cantando”.Comparte entre risas.