Mijares desata críticas por su apariencia en reciente concierto virtual

México.- Recientemente el cantante Manuel Mijares fue duramente criticado en las redes sociales, esto debido a su aspecto físico, tras haber protagonizado un concierto virtual con el concepto "Irrepetible", un evento lleno de sorpresas.

El cantante se presentó en un concierto en donde tuvo a varios invitados especiales, como Río Roma y María León, causando furor entre sus fanáticos, pero sin duda alguna lo que se robó la atención de todos fue su aspecto físico.

Con un atuendo en color negro y un cabello notablemente largo, el cantante hizo un gran recorrido musical de sus grandes éxitos y su impecable trayectoria musical. Aunque lo dio todo encima del escenario, sorprendiendo a todos con su voz, el cantante fue criticado con su imagen actual.

Al terminar el espectáculo, internautas comenzaron a compartir memes y a criticar al cantante en las redes sociales, logrando que su nombre se volviera tendencia en Twitter, asegurando que está muy descuidado físicamente y que sus días de cuarentena le hicieron subir algunos kilos de más.

Fanáticos lo defienden

Aunque muchos hablaron sobre lo mal que actualmente luce el cantante, otras personas salieron a defenderlo, aplaudiendo que Mijares los deleitó con su voz en medio de la Nueva Normalidad.

Estos son algunos de los memes de Manuel Mijares:

El concierto de Mijares

Durante el concierto virtual, el cantante deleitó con sus más conocidas canciones, éxitos como "Para amarnos más", "Soldado del amor" y "No hace falta", solo por mencionar algunos. María León interpretó el tema "No te vayas todavía", mientras que Río Roma deleitó con "No hace falta" y con Pandora cantaron "Como te va mi amor" y "Me vas a extrañar".