Mijares y María León hacen pose amorosa en Instagram

Los cantantes mexicanos Manuel Mijares y María León han unido sus voces para cantar juntos No te vayas todavía, tema cuyo video ya circula en YouTube, y es Mijares quien a través de su cuenta de Instagram invita a sus seguidores a verlo.

Mijares y María León, quienes son grandes amigos, se muestran en una fotografía muy amorosos y es él quien la coloca en Instagram para promocionar No te vayas todavía.

En la letra de No te vayas todavía se alude a la relación amorosa entre una pareja y el uno le dice al otro que sencillamente no puede pasar un minuto de su vida sin su compañía.

No, no te vayas todavía, si te vas tan solo piensa en cuánto me querías; por eso no, no te vayas todavía que tenerte me hizo tonto

y olvidarte es mi agonía. No te vayas, déjame abrigarte un poco el corazón", dice parte de la melodía.