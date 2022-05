Mike Biaggio, integrante de Mercurio, defiende a su ex mánager Toño Berumen, demandado por acoso

El actor y cantante mexicano Mauricio Martínez, uno de los participantes del reality show "Operación triunfo", demandó por supuesto acoso sexual a Toño Berumen, quien fuera mánager de agrupaciones como Mercurio, Magneto y Kairo, así como de las cantantes Fey y Marisela. Esto habría ocurrido hace ya varios años, en los inicios de su carrera artística, cuando estaba en la búsqueda de un representante para poder firmar un contrato con una compañía discográfica.

Anteriormente, en una entrevista para MVS Noticias, Mauricio Martínez comentó haberse puesto en contacto con otras 10 personas, que también habrían sido víctimas de acoso por parte del productor musical.

En un reciente encuentro con varios medios de comunicación, en un evento en la Ciudad de México, el cantante y actor Mike Biaggio, ex integrante de la agrupación musical Mercurio, defendió a Toño Berumen y expresó tener mucho agradecimiento hacia él, ya que fue la persona que más lo apoyó durante su carrera.

Yo adoro, quiero mucho a Berumen, a mí no me tocó, yo no vi nada de eso, se me hace algo muy triste.

"Lo que puedo decir es como a cada quien le va en la feria, yo estimo, quiero mucho a Berumen, él me apoyó muchísimo, me abrió las puertas de su casa, me dio trabajo, por él entré a Mercurio. Fue un parteaguas en mi carrera, yo lo único que le debo es agradecimiento".

Mike Biaggio, de 45 años de edad y originario de San Luis Potosí, México, mostró empatía por las personas que han sufrido de acoso y/o abuso sexual. "Dios ahí está, y también están las leyes aquí en la tierra, ¿no? El gobierno, las delegaciones, y que cada quien tenga lo que tenga que hacer; a quien realmente le haya pasado, pues de verdad debe ser algo traumante para la mayoría, si no es que para todos. Un abrazo con todo mi cariño, no nada más con este tema, sino en todo nuestro México".

¿Cómo ocurrió el supuesto acoso de Toño Berumen a Mauricio Martínez?

En su cuenta de Twitter, Mauricio Martínez relató que en el 2002 regresó a la Ciudad de México, luego de haber estado estudiando en Nueva York. "Estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico, sabía que él era influyente en esa época".

Logró tener una reunión con Toño Berumen, quien lo citó en su oficina, la cual se encontraba en su casa. "Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción, yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño", percatándose de que había una cámara que apuntaba a la regadera.

Al ver esto, salió nervioso del baño y cantó. Según el intérprete, Toño le dijo que estaba muy tenso. "'¿Por qué no te das un baño?' Se me revolvió el estómago, en eso quiso masajearme el cuello, en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar, lo empujé, le menté la madre y salí corriendo".

Asimismo, mencionó que con el paso de los años, logró demostrarle a su presunto acosador, que logró triunfar sin haberse acostado con él. "Lo mío no fue una violación ni mucho menos una relación, gracias a Dios hoy me encuentro lejos y en una etapa de mi vida en la que eso es solo un mal recuerdo. Pero invito a quienes si hayan sido víctimas de abuso sexual, que lo denuncien".