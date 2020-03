Mike Salazar y su conmovedor mensaje tras ser diagnosticado con COVID-19

El comediante mexicano Mike Salazar ha dado positivo en coronavirus COVID-19, lo da a conocer él mismo a través de un video que coloca en su cuenta personal de Instagram.

Mike Salazar, quien tiene 30 años de edad y comenzó su carrera artística cuando tenía 18, comparte en Instagram que mantiene una actitud positiva a pesar de haber sido diagnosticado con coronavirus COVID-19.

Estoy positivo a pesar de que me diagnosticaron con coronavirus. He estado bien, tranquilo, mi resultado me lo dieron el martes 24 y estoy tratando de asimilar", comenta Mike en Instagram.